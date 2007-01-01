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Общество

В Сосенском стартовало преображение «Солдатского пруда»

Владимир Андреев
08.06, 08:36
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Фото Елены Слабовой.
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Как сообщила 5 июня глава администрации Козельского округа Елена Слабова, подрядные организации уже приступили к работам.

На данный момент специалисты занимаются монтажом свайного основания — именно на нём позже появится удобная смотровая площадка.

Кроме того, проектом предусмотрено создание уютных прогулочных маршрутов: территорию готовят к укладке нового покрытия.

Все мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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