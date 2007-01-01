Депутат и экс-мэр Тарусы пьяным сбил женщину

Фото Михаила Голубева.

ДТП произошло в воскресенье,7 июня.

О нем со ссылкой на Госавтоинспекцию Калужской области сообщил глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев.

- Сегодня около 20 часов в Тарусе на улице Ленина произошло ДТП с участием депутата-самовыдвиженца Думы Тарусского муниципального округа Манакова С.А., в котором пострадала женщина, - сказал чиновник. - По данным правоохранительных органов депутат находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, женщину сбил автомобиль «Хендай». Сообщение об этом спасателям поступило в 19.53.

Пострадавшую доставили в областную больницу.

Манаков занимал пост главы Тарусы с 2020 до 2024 года, когда подал в отставку по собственному желанию.