В Людинове умер директор МУП «Людиновские теплосети»
Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в администрации Людиновского округа.
— Роман Алексеевич был не просто руководителем, а настоящим профессионалом своего дела и ответственным хозяйственником. Всегда был на объектах, знал работу предприятия до мельчайших деталей и искренне любил своё дело, - написали в официальном канале администрации округа.
Дата и место прощания с Фомичёвым Романом Алексеевичем пока неизвестны.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь