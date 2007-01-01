Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Людинове умер директор МУП «Людиновские теплосети»
Общество

В Людинове умер директор МУП «Людиновские теплосети»

Евгения Родионова
07.06, 17:10
0 90
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в администрации Людиновского округа.

— Роман Алексеевич был не просто руководителем, а настоящим профессионалом своего дела и ответственным хозяйственником. Всегда был на объектах, знал работу предприятия до мельчайших деталей и искренне любил своё дело, - написали в официальном канале администрации округа.

Дата и место прощания с Фомичёвым Романом Алексеевичем пока неизвестны.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZYWWRQM1JOdzcvODVKcWVNT2pYZlE9PSIsInZhbHVlIjoiK3BGRXl3c0t6Wk1CQ0Y0c1JWc1FXM2ZEMDNzSmtoVTNnZGQ5Y2N4aFJJMVgrVjVrT2JibDJpejZJUDdicFRaV1BmemtENUJmVEZ6M24zLzVXWkRDTDFrbVdSaTl3eVo3Y2cyUXU5QnE3ZjVLMkR5K2FwaVMvb1BzNFhPbGRVT2szbnVMTXFyV0V0LzQ3RkF2OXpjMHBsemFrYWc0ZEFxNVAybzNGYjdKRkxTWVBBNHNrL0x6WmxiamptOGE3YW15TU9ZUXEyVTltOS93NlJlZmtKMjFoMjYxa2gyQno2WHJPYktrakowUndJa0RqUGh6WWJWczNoTWhla01SOGoweEliSDcxSXJPSlh3TjNFdHFLaXRrbEZ5cVVldUpTak9FRTQxUXNlYi9wQXF4RGd0TzJUNmVYNTRHNU9YenRzQnJYSXJCN0VWMzA1YjVQRmJwYUxoN1pnbm5Eb3BTR2huV01jZE5Ob1lFTUgySzlXM3hyaGJMYmx1SkhwcHQ1b1lUS3cxSURRU29Cb2VES2h2L2NjQ0tyYjR4OEl3ak1uOEFJM3oxVk5nelVCSythN0tpTkl0ODVyTlhDWnRiQ1JJdCIsIm1hYyI6IjRhZmNlNWY4YTM2MDAxY2YzOTZiOWRkNzRjM2YyZWFiYTU3MDAyYzA1MDNkOGEwNDI1MjZhYzlkMmE3YjBlMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNhRTJrVnJsbXVSNVJBVW84alNBaUE9PSIsInZhbHVlIjoiM2I1ZWQxeFMrYW40cURGVTRCZG9zdXFXdHhDTE9JZnczUzUyZDhWbENicCtZQ0ZhNVN4bGx3VlVhcG83ZGROV2FrSk5YMm5vWkVUd2g0a3dPL0xDeEhqSEROWHZVV3owYThZWis0QjNaSGVQSmFZSWpVbmhXSlZjUGw2YUF1d3BNSHk4a3hYLzVYZHV3K0xFUzgvTERtaHkvSCszQVlWRFhvR1UrMDBhUm1VT3FJRU1JbG5iQkIydEpuSDcxL2hrMzFxcER6N3d5dUZlOStDNXNGcXBTTXJsL0lSZjdBaDE2ZmNTZkdNRlZvM29KYkFqa2xkczRCNlVXK0NhZlFyYnJpbkROSHRMZG9kc3BYcmVaeXQ4Qk5WbVI3SEJ0SGt6bFNhazFFc0pUSll0ZFBOSTJyaGJxODUxWnk1VmRyYnZrMnBLNHhWbDA5YTJnMTdJemtHa2dDWnh4cy84Q25IaGVheFp0RFEwOGhPd3o2ZnZvcTRuaXcxVVJ4SzJPSmxpb3owbTF2MXpnMHB1Wm5jN09WanVwVGVkZE8vNUozcU0rZFRESGJ2ZDVMT081dURFV3BhbzM3S0k2Tk5zcUxBRkJVR2JnK0ZoNWZzM1g2R0dmUThnazY4ZDBGZ2FxOVZFbXZyc29kcllmTEZYODBzeG1QNzExc0dGUVlpUndNeHRqRmQ4TWtTSWpmMUlhVzBubDloNDRxcFkyWm9ZUlZXcHhVSElXa3MvTitDOTg4QTIwZ0x6cmRLdDRFRHZyVzl2TmpyTU9lVlNxd3pmSkIwSVl3cEliL1dXMjdPeHNKN1gweUduU0R4OU8vdVp6aDlvNWlvOG42UUhSMy8xV282diIsIm1hYyI6ImIxNTk5Y2JkZTEyM2M2ODA2YTExNTFiOTVkYmU3OTY1NGRhMGUzZDRiYzg0MTBjMmMwZTg2YThlYjZhZDhhNjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+