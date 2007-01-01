В Людинове умер директор МУП «Людиновские теплосети»

Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в администрации Людиновского округа.

— Роман Алексеевич был не просто руководителем, а настоящим профессионалом своего дела и ответственным хозяйственником. Всегда был на объектах, знал работу предприятия до мельчайших деталей и искренне любил своё дело, - написали в официальном канале администрации округа.

Дата и место прощания с Фомичёвым Романом Алексеевичем пока неизвестны.