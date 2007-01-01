В Калужской области выбрали лучшего пахаря года

В деревне Ильинка прошёл 27-й ежегодный конкурс «Лучший механизатор-пахарь».

Фото: Администрация городского округа г. Калуги.

Участникам предстояло показать своё мастерство за рулём трактора. Каждому нужно было идеально вспахать участок в 19,6 сотки. Подробности рассказали в региональном Минсельхозе.

Судьи оценивали не просто внешний вид поля после прохода техники. Внимание обращали на глубину вспашки, ровность борозд и, конечно, скорость работы. Ошибки могли стоить победы.

Первое место занял Сергей Астахов. Вторым стал Алексей Лариков. Тройку призёров замкнул Алексей Астахов.

- Поздравляем победителей и всех участников! Механизатор - это не просто профессия, это основа всего сельского хозяйства региона. Спасибо за ваш труд, - отметили в Минсельхозе Калужской области.