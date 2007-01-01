В Калуге стартовал 12-й космический фестиваль импровизаторов «Планета КСЕО»

Фестиваль посвящен памяти российского скрипача-импровизатора, пианиста, композитора Дениса Феофентова. Его музыкальное творчество неразрывно связано с темой космоса. На сцене концертного зала имени Танеева выступят юные таланты и опытные мастера: музыканты, певцы, танцоры, поэты. В фойе до 10 июня будет размещена выставка работ художников. Свои силы покажут импровизаторы из Обнинска, Калуги, Москвы и Нижнего Новгорода, пройдёт концерт уникального пианиста Геннадия Курскова и выступление калужского этнического ансамбля «Песочный Барабан».

5 июня в рамках фестиваля прошёл III Конкурс юных талантов «Планета КСЕО»

«Прекрасный конкурс, юные дарования представили свои картины, музыкальные произведения, продемонстрировали таланты в хореографии и вокале. Замечательно, что в год юбилея первого полёта в космос в нашем городе проводится конкурс, тесно связанный с космической тематикой. Уверен, популярность конкурса будет расти, и с каждым годом участников будет становиться всё больше», – поделился впечатлениями председатель думы Калуги Юрий Моисеев.