Владислав Шапша обсудил сотрудничество регионов с главой ЛНР Леонидом Пасечником

В ходе ПМЭФ‑2026 губернатор Калужской области Владислав Шапша провел встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. В ходе беседы Леонид Иванович поблагодарил жителей региона за масштабную помощь подшефным городам — Первомайску, Золотому и Горскому.

Губернатор Владислав Шапша подтвердил готовность региона и дальше поддерживать дружеские связи с подшефными территориями ЛНР. За последние четыре года Калужская область добилась существенных результатов в восстановлении городского округа.

Благодаря усилиям калужских волонтёров, строителей и медиков удалось привести в порядок десятки жилых домов, школ и детских садов, а также восстановить важные объекты инфраструктуры и коммунальные сети. Калужане активно помогают коллегам в Первомайске — их поддержка охватывает самые разные сферы, от строительства до здравоохранения.

В текущем году работы по восстановлению продолжаются. В планах — отремонтировать ещё 22 жилых дома, 5 трансформаторных подстанций и 3 участка водо‑ и теплосетей.