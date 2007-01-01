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Общество

Больше пяти миллионов обращений калужане подали через цифровые сервисы Госуслуг

Дмитрий Ивьев
05.06, 14:12
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Все больше жителей региона выбирают онлайн-сервисы вместо очередей при получении госуслуг. За 2025 год через портал госуслуг калужане направили более пяти миллионов заявлений, что почти вдвое больше, чем два года назад, рассказали в правительстве.

Цифровизация ведётся в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта «Цифровое государственное управление». Их цель — сделать взаимодействие с государством удобным, быстрым и доступным для каждого. Калужская область активно участвует в этой работе.

Сейчас все 88 социально значимых услуг доступны онлайн. Среди них — запись к врачу, оформление льгот, получение справок и многие другие. Жителю региона больше не нужно тратить время на походы в ведомства — достаточно открыть компьютер или смартфон.

При этом МФЦ не теряют своей роли. За год в центры «Мои документы» обратились свыше 1,2 миллиона раз. В области работают 106 центров, где можно получить 311 видов услуг. Для тех, кому удобнее личный приём или нужна помощь с документами, МФЦ остаётся надёжным вариантом. А благодаря внедрению новых подходов сроки получения услуг сократились примерно на треть. То, на что раньше уходили недели, теперь занимает дни.

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