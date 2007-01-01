Шапша и Хинштейн подписали обновленный договор о межрегиональном партнерстве

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и глава Курской области Александр Хинштейн подписали обновленное соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ закрепляет партнерство регионов в экономике, науке, социальной и культурной сферах. Планируется объединить усилия в промышленности, агропромышленном комплексе, торговле и инвестициях. Особое внимание уделят развитию инноваций, включая беспилотные авиационные системы, цифровизацию и поддержку малого бизнеса.

Также регионы договорились сотрудничать в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования и туризма. В планах - совместные проекты по охране окружающей среды, внедрению энергосберегающих технологий и поддержке некоммерческих организаций.

Владислав Шапша подчеркнул важность гуманитарного сотрудничества.