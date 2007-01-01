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Общество

Калужских школьников познакомили с лесными профессиями

Дмитрий Ивьев
05.06, 14:51
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Школьники из калужской школы № 23 узнали о лесных профессиях. Встреча прошла в лагере при школе и стала частью просветительской кампании нацпроекта «Экологическое благополучие».

Начальник отдела Минприроды Ольга Миронова рассказала младшеклассникам, кто такие лесники, лесничие, инженеры лесного хозяйства и лесные пожарные. Дети узнали, как эти специалисты охраняют леса, борются с возгораниями и вредителями, а также планируют восстановление зеленых зон.

Также школьникам объяснили основные причины лесных пожаров и напомнили правила безопасного поведения в лесу в жаркую погоду. Ребята активно задавали вопросы и делились своими идеями, как помочь природе: участвовать в субботниках, сажать деревья и рассказывать другим о важности бережного отношения к окружающей среде.

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