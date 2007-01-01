Владислав Шапша: мы делаем все, чтобы бизнесу было комфортно на нашей земле

Калужская область поднялась на четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Губернатор Владислав Шапша назвал этот результат подтверждением того, что власти региона движутся в правильном направлении.

По словам главы области, высокий рейтинг стал возможен благодаря созданию комфортных условий для бизнеса: развитию инфраструктуры, устранению бюрократических барьеров и сокращению сроков запуска проектов. Особенно сильно позиции региона укрепились в сфере защиты предпринимателей — по этому показателю Калужская область заняла третье место. Также регион вошел в топ-10 по развитию конкуренции и качеству инфраструктуры.

Владислав Шапша поблагодарил за успех команду экономического блока, Агентство регионального развития и самих предпринимателей, которые доверяют региону и вкладывают средства в его развитие. Отдельная благодарность была адресована Агентству стратегических инициатив за поддержку.

Губернатор подчеркнул, что рейтинги важны не сами по себе, а как стимул для дальнейшей работы.