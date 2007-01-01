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Общество

Состоялось заседание комиссии по присвоению муниципальных почётных званий

Дмитрий Ивьев
05.06, 12:52
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Члены комиссии одобрили кандидатуры для присвоения звания «Заслуженный работник города Калуги». Звание будет присвоено 39 калужанам – представителям образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, промышленности, бизнеса и сельского хозяйства. 

В Книгу Почёта Калуги решено занести коллективы трёх предприятий: МУП «Управление калужского троллейбуса», Калужского турбинного завода и завода «Калужский двигатель». Управление калужского троллейбуса в 2026 году отметило 70-летний юбилей, Калужский турбинный завод в этом году отпразднует 80-летие, а завод КАДВИ – 60-летие. 

Звание «Почётный гражданин города Калуги» было решено посмертно присвоить Неониле Ивановне Кедровой – заслуженному врачу РСФСР, основательнице Калужского родильного дома. Она родилась в 1875 году в Мосальском уезде Калужской губернии, училась в Калужском епархиальном училище, в 1907 году окончила Казанский университет. С 1916 года заведовала акушерско-гинекологическим отделением Хлюстинской больницы, возглавляла хирургическое отделение 5-го Калужского госпиталя. По её инициативе в ноябре 1933 года в Калуге появился первый родильный дом, который она бессменно возглавляла до выхода на пенсию в 1959 году. Во время оккупации Калуги Неонила Ивановна не покинула город, продолжала принимать роды у калужанок и выполняла обязанности главного врача Калуги. Она была удостоена множества наград, в том числе Ордена Трудового Красного Знамени.

«На годы жизни Неонилы Ивановны пришлись самые тяжёлые и переломные моменты истории нашей страны, она всегда оставалась верна своему благородному призванию, заботилась о своих пациентах, очень многое сделала для развития здравоохранения в Калуге. Мы должны помнить и чтить наших выдающихся земляков, Неонила Ивановна Кедрова в полной мере заслуживает высокое звание Почётного гражданина нашего города», – подчеркнул председатель думы Калуги Юрий Моисеев.

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