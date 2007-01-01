НОВИКОМ и ДОМ.РФ заключили сделку с механизмом поручительства на 20 млрд рублей

На полях Петербургского международного экономического форума НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) и ДОМ.РФ подписали договор поручительства на сумму 20 млрд руб. Это одна из крупнейших за последние годы сделок на российском банковском рынке с использованием механизма поручительств института развития.

Поручительство позволит НОВИКОМу повысить эффективность использования капитала и расширить возможности по финансированию системообразующих предприятий российской экономики. Договор обеспечит исполнение обязательств по кредитным договорам одной из крупнейших компаний атомной отрасли.

Подписи под документом поставили заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов и управляющий директор ДОМ.РФ Александр Аксаков.

«Подписание соглашения – пример эффективного использования современных инструментов развития финансового рынка в интересах отечественной промышленности. Благодаря сотрудничеству с ДОМ.РФ мы повышаем эффективность капитала банка и создаем дополнительные возможности для финансирования предприятий, реализующих стратегически важные для страны проекты. В результате выигрывают и финансовая система, и реальный сектор экономики», — отметил заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

Сотрудничество НОВИКОМа с ДОМ.РФ активно развивается с 2022 года. Использование таких механизмов позволяет НОВИКОМу увеличивать объемы поддержки ключевых отраслей экономики без существенного роста нагрузки на капитал.

«В условиях регуляторных требований к нормативам достаточности капитала и концентрации ключевым фактором для банков становится не только способность наращивать кредитование, но и эффективность использования затраченного капитала. Реализованная сделка подтверждает, что механизм поручительств ДОМ.РФ является рабочим рыночным инструментом, позволяющим банкам поддерживать рост бизнеса без существенного увеличения нагрузки на капитал и принятия на себя повышенного кредитного риска. Мы видим формирование устойчивого спроса со стороны банков на инструменты перераспределения кредитного риска и повышения рентабельности капитала, востребованность подобных механизмов будет расти», — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Помимо гарантийных инструментов, НОВИКОМ и ДОМ.РФ успешно взаимодействуют по ряду других направлений. Банк участвует в программах льготной ипотеки, а также сотрудничает с институтом развития на рынке межбанковского капитала.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Форум с 1997 года ежегодно собирает представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.