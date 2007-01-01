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T2 лидирует на рынке MVNO – исследование ComNews Research

05.06, 11:24
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Источник фото: Nano Banana v2. 5 Flash и v2 Pro
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T2, российский оператор мобильной связи, является лидером на рынке виртуальных операторов как по количеству абонентов, так и по числу MVNO-проектов, говорится в исследовании аналитического агентства ComNews Research. При этом большая часть абонентской базы MVNO-партнеров Т2 приходится на банковский сегмент, констатируют аналитики. Каждый пятый клиент на сети Т2 является абонентом виртуальных операторов, доля рынка превышает 60%, а общее число проектов, включая формат так называемых смарт-MVNO, достигло 35, добавляют в Т2.

Т2 занимает первое место на рынке по числу проектов и клиентов MVNO – к такому выводу пришли аналитики агентства ComNews Research. Т2 – «лидирующий хост-оператор по количеству MVNO и абонентской базе виртуальных операторов», говорится в исследовании. Доля Т2 на рынке превышает 60% от общего числа абонентов MVNO, дополняют в компании.

При этом, как отмечают аналитики, Т2 лидирует как core-оператор и в банковском сегменте. Совместно с Т2 развиваются проекты «Т-Мобайла», «Сбермобайла», виртуальных операторов Газпромбанка, ВТБ и ПСБ. В Т2 объясняют, что его доля в сегменте банковских MVNO превышает 87%.

Успешность развития направления доказывается финансовыми и операционными показателями направления. По итогам 2025 года база MVNO Т2 приросла на 20%, выручка – на 16% год к году. Число абонентов банковских MVNO на сети выросло на 20% год к году.

Ольга Кравцова, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Т2:

«Исследование констатирует наши лидерские позиции на рынке MVNO. Мы строим долгосрочные отношения с партнерами, которые ведут к созданию устойчивых решений – прибыльных и для партнеров, и для нас. Именно Т2 остается хост-оператором первого выбора за экспертизу, открытость и способность сопровождать проект на всех этапах от запуска до вывода на окупаемость. Мы занимаем первое место на рынке по такому безусловному критерию лидерства, как число конечных пользователей, показателю здоровья бизнеса – объемам выручки, а также по количеству проектов. Т2 намерена только наращивать темпы роста бизнеса, который для нас был всегда стратегическим направлением и успешно развивался десять лет».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2Vfnxw2TVqL
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