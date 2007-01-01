Уровень трудоустройства ветеранов СВО в Калужской области вырос до 65%

В текущем году с помощью кадровых центров «Работа России» новую работу нашел 51 участник спецоперации, уволенный со службы.

Чаще всего ветераны спецоперации выбирают производственную сферу и становятся технологического оборудования, слесарями-ремонтниками, операторами. Востребованы среди ветеранов и вакансии в сферах ЖКХ, логистики и благоустройства. Но часть участников СВО выбирает другой путь и открывает собственное дело.

- Найти работу ветеранам СВО в гражданской сфере – приоритетная задача службы занятости. Решению этой задачи также способствуют меры поддержки нацпроекта «Кадры». С начала года в рамках программы стимулированного найма было трудоустроено девять ветеранов спецоперации, — отметила замминистра труда и социальной защиты Калужской области Лариса Кулакова

В общей сложности за помощью в поисках работы к специалистам обратились 79 ветеранов. За каждым закреплен персональный карьерный консультант, который предлагает индивидуальную траекторию трудоустройства. Он проводит профориентацию и психологические тренинги, помогает составить резюме, подбирает вакансии, готовит к собеседованию.