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Общество

Уровень трудоустройства ветеранов СВО в Калужской области вырос до 65%

Дмитрий Ивьев
05.06, 10:25
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В текущем году с помощью кадровых центров «Работа России» новую работу нашел 51 участник спецоперации, уволенный со службы.

Чаще всего ветераны спецоперации выбирают производственную сферу и становятся технологического оборудования, слесарями-ремонтниками, операторами. Востребованы среди ветеранов и вакансии в сферах ЖКХ, логистики и благоустройства. Но часть участников СВО выбирает другой путь и открывает собственное дело.

 - Найти работу ветеранам СВО в гражданской сфере – приоритетная задача службы занятости. Решению этой задачи также способствуют меры поддержки нацпроекта «Кадры». С начала года в рамках программы стимулированного найма было трудоустроено девять ветеранов спецоперации, — отметила замминистра труда и социальной защиты Калужской области Лариса Кулакова

 В общей сложности за помощью в поисках работы к специалистам обратились 79 ветеранов. За каждым закреплен персональный карьерный консультант, который предлагает индивидуальную траекторию трудоустройства. Он проводит профориентацию и психологические тренинги, помогает составить резюме, подбирает вакансии, готовит к собеседованию.

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