В Калужской области за 2025 год потерялось почти 2000 домашних животных

Такие данные приводятся в совместном исследовании сервисов Pet911 и Kaspersky PetKa.

По сравнению с предыдущим годом число пропавших питомцев в регионе выросло на 7% и составило 1982 случая. Из них 1132 — кошки, а 850 — собаки. Статистика показывает, что кошки теряются в полтора раза чаще собак, но возвращаются к хозяевам реже на 25%.

Хорошая новость в том, что искать животных стали эффективнее: 78% питомцев находят в течение первой недели после пропажи (годом назад этот показатель составлял 71%).

В целом по России в 2025 году потерялось 180 тысяч животных. Пик обращений традиционно приходится на лето: только в июле прошлого месяца был зафиксирован рекорд — 20 тысяч пропавших питомцев по всей стране.