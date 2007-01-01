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НОВИКОМ предоставит льготное финансирование авиакомпании «Россия»

05.06, 09:26
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Банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) и авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума.

Документ предусматривает развитие долгосрочного партнерства и комплексное банковское обслуживание авиакомпании. Для этого НОВИКОМ обеспечит перевозчика современными финансовыми решениями, направленными на повышение эффективности операционной деятельности и реализацию перспективных проектов.

«На протяжении многих лет НОВИКОМ является надежным финансовым партнером предприятий российской транспортной отрасли. Сотрудничество с авиакомпанией «Россия» - логичный шаг, который продолжает эту работу и отражает новую стратегию банка, предусматривающую расширение взаимодействия с компаниями различных отраслей экономики. Мы готовы предложить авиаперевозчику широкий спектр финансовых инструментов для решения текущих и стратегических задач, реализации инвестиционных проектов и дальнейшего развития бизнеса», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

В рамках соглашения НОВИКОМ будет содействовать привлечению финансирования для проектов авиакомпании, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки. Банк также предоставит гарантийные инструменты для участия в конкурсных процедурах и исполнения контрактных обязательств, а также предложит решения по управлению ликвидностью и размещению временно свободных денежных средств.

«Подписание соглашения с банком НОВИКОМ, одним из ключевых игроков финансового сектора, откроет для нас новые перспективы. Благодаря комплексному банковскому обслуживанию и льготному финансированию мы сможем гибко реагировать на вызовы рынка и претворять в жизнь масштабные проекты», – отметил генеральный директор авиакомпании «Россия» Ян Бург.

Стороны намерены последовательно развивать сотрудничество и расширять перечень совместных проектов в соответствии с потребностями бизнеса и актуальными задачами отрасли. 

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Форум с 1997 года ежегодно собирает представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. 

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. 

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU). 

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». ИНН 7706196340. erid: 2Vfnxw8w29p
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