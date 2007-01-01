Калужская область и «ВКонтакте» объединят усилия для решения кадрового вопроса

Калужская область и социальная сеть «ВКонтакте» будут сотрудничать в решении кадровых вопросов. Соответствующие договоренности достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме между губернатором Владиславом Шапшой и руководством платформы.

Главная задача — привлечь и удержать в регионе молодых специалистов. Для этого власти выстраивают систему поддержки молодежи: от обучения в школах до помощи с трудоустройством, делая упор на практические навыки, востребованные в реальной экономике.

Стороны планируют запуск совместных проектов, которые помогут налаживать диалог с молодежью через понятные ей форматы, включая работу с блогерами как в интернете, так и в офлайне. Калужская область готова стать пилотным регионом для реализации таких инициатив.