НОВИКОМ и Ростовская область договорились о сотрудничестве

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) и Правительство Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие промышленного потенциала региона, поддержку предпринимательства и реализацию инвестиционных проектов. Документ на полях Петербургского международного экономического форума подписали Председатель Правления банка Елена Георгиева и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Соглашение предусматривает расширение взаимодействия по ключевым направлениям социально-экономического развития региона. В центре внимания – поддержка предприятий реального сектора экономики, повышение доступности финансовых инструментов для бизнеса, развитие механизмов привлечения инвестиций и внедрение современных банковских технологий.

«Сотрудничество с банком, который системно оказывает поддержку промышленности, безусловно, пойдет на пользу региону. Мы утвердили план совместных действий по развитию предпринимательства, в частности по увеличению объемов поддержки малых предприятий, что соответствует задачам нацпроекта», — подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Особое внимание стороны уделят расширению программ поддержки малого и среднего предпринимательства, развитию цифровых финансовых сервисов и использованию инструментов государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов.

«Соглашение позволит более рационально и планомерно подходить к реализации приоритетных для региона проектов и выведет наше взаимодействие на новый уровень для дальнейшего укрепления региона», — отметила Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

Отделение банка в Ростове-на-Дону было открыто в 2011 году. Сегодня НОВИКОМ сотрудничает с крупнейшими промышленными предприятиями региона, предоставляет комплексные финансовые решения для бизнеса и активно использует механизмы государственной поддержки совместно с Гарантийным фондом Ростовской области и Региональным фондом развития промышленности.

Подписание соглашения стало очередным шагом в развитии партнерства между НОВИКОМом и Ростовской областью, направленного на создание благоприятных условий для бизнеса, привлечение инвестиций и реализацию проектов, способствующих устойчивому развитию региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Форум с 1997 года ежегодно собирает представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.