В Калужской области расширят применение ИИ

Калужская область и крупный банк подписали соглашение о внедрении технологий искусственного интеллекта в различные сферы жизни региона. Документ заключили на Петербургском международном экономическом форуме.

Губернатор Владислав Шапша пояснил, что главная цель — сделать услуги более удобными для жителей и помочь бизнесу. В медицине врачи получат цифровых помощников, которые будут помогать ставить диагнозы и принимать решения на основе анализа больших данных. В транспортной сфере система оплаты проезда станет удобнее, а для пассажиров расширят список электронных сервисов.

Технологии также помогут оптимизировать работу с вывозом и утилизацией мусора в сфере ЖКХ. В образовании акцент сделают на переобучении специалистов с учетом будущих потребностей рынка труда. Для бизнеса условия станут более благоприятными: предприниматели смогут быстрее получать финансирование, а государственные закупки станут прозрачнее благодаря новым электронным сервисам. По словам главы региона, такие изменения позволят повысить качество услуг и дадут импульс развитию области.