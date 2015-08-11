От врачебных решений до оплаты проезда: Сбер и Калужская область внедрят ИИ в ключевые отрасли региона

Искусственный интеллект в помощь врачам, цифровые сервисы для пассажиров и новые возможности для бизнеса — всё это предусматривает соглашение о сотрудничестве, которое Сбер и Правительство Калужской области заключили в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ подписали вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Соглашение охватывает ключевые направления социально-экономического развития области. В сфере здравоохранения планируется внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в медицинскую практику, включая интеллектуальную поддержку принятия врачебных решений на базе больших языковых моделей. В образовании — повышение квалификации специалистов для удовлетворения перспективных кадровых потребностей региона. В сфере транспорта — совершенствование системы оплаты проезда и расширение электронных сервисов для пассажиров. Отдельное внимание уделено расширению кредитования бизнеса на территории области, а также использованию электронных сервисов при осуществлении закупок для государственных нужд.

Евгений Титов, вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка:

«В сентябре 2023 года мы с Правительством Калужской области подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ. Сегодня мы делаем следующий шаг — распространяем технологии искусственного интеллекта на здравоохранение, образование, транспорт и ЖКХ. Чтобы врач получил цифрового помощника, пассажир — удобную оплату проезда, а предприниматель — быстрый доступ к финансированию. Сбер сегодня — это не только банк, но и технологическая компания, и мы готовы делиться нашей экспертизой с регионом по всем стратегическим направлениям. Уверен, что вместе мы сделаем жизнь в регионе удобнее и комфортнее для каждого его жителя».

Владислав Шапша, Губернатор Калужской области:

«Сбербанк — ключевой участник цифровой трансформации региона. В прошлом году банк участвовал в более чем 20 комплексных цифровых проектах в области. Новое соглашение — следующий шаг. Технологии искусственного интеллекта, которые банк активно развивает, будут применяться в здравоохранении, образовании, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве».

Сбербанк является крупнейшим финансовым институтом Калужской области. За 2025 год Калужское отделение Сбера выдало более 10,6 млрд рублей потребительских кредитов, а также более 66 млрд рублей «бизнес-кредитов». Большую поддержку оказывает Сбер и в сфере жилищного строительства: с начала 2026 года объем выданных ипотечных кредитов жителям Калужской области уже составил более 18,4 млрд рублей. Улучшить жилищные условия благодаря этой поддержке смогли более 4,9 тысяч семей.

ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Реклама. erid: 2VfnxxYU1Ar