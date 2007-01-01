Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ДОМ.РФ и Билайн договорились о сотрудничестве на ПМЭФ
Новость дня Общество

ДОМ.РФ и Билайн договорились о сотрудничестве на ПМЭФ

04.06, 16:54
0 86
Источник фото: пресс-служба Билайна.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. 

Документ закрепил намерения по совместной работе в области борьбы с мошенничеством, повышения коммерческой эффективности, цифровизации каналов обслуживания и внедрения решений на основе искусственного интеллекта. Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора Билайна Максим Зайков и член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак. 

Особое внимание в рамках партнёрства будет уделено повышению безопасности голосовых коммуникаций, построенных на основе технологии «доверительного» звонка. Стороны планируют совместно исследовать и развивать ИИ-модели для выявления и противодействия телефонному мошенничеству. Кроме того, сотрудничество направлено на повышение коммерческой эффективности, качества обслуживания и контроля выполнения единых стандартов. 

В рамках соглашения ДОМ.РФ и билайн займутся развитием цифровых каналов автоматизированного обслуживания, а также онлайн- и офлайн-каналов ДОМ.РФ с использованием решений и платформ экосистемы больших данных. 

Отдельным блоком выделена реализация проектов с применением предсказательных и поведенческих алгоритмов взаимодействия на основе ИИ. 

Николай Козак, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ:

«Объединяя экспертизу ДОМ.РФ с передовыми технологическими решениями в области больших данных и искусственного интеллекта, мы выходим на принципиально новый уровень защиты и сервиса для наших клиентов. Особенно важно, что совместная работа позволит нам активнее бороться с телефонным мошенничеством, внедряя “доверительные” звонки и современные ИИ-модели для выявления угроз. Уверен, что наше партнёрство станет драйвером цифровой трансформации», — отметил Николай Козак. 

Максим Зайков, заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу Билайна (ПАО «ВымпелКом»):

«Сотрудничество с ДОМ.РФ — важный этап в развитии наших ИИ-решений для финансового сектора. Мы видим большой потенциал в совместной работе над технологией доверительного звонка и ИИ-моделями для выявления телефонного мошенничества. Экосистема больших данных Билайна и наши предсказательные алгоритмы помогают нашим партнёрам не только повысить безопасность клиентских коммуникаций, но и вывести на новый уровень качество обслуживания как в цифровых каналах, так и в офлайн-точках присутствия. Уверен, что наше стратегическое партнёрство станет примером эффективного взаимодействия телеком-оператора и института развития в сфере жилищного строительства».

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IlkrR08yVjF5YWNCTlJsSGpzLzB5TkE9PSIsInZhbHVlIjoiY0pOVzU5U0ZSQkRjblhHNi9NbVExK3lOUGtCcUtjMEUwbFQ0VHQ5ZWVrc01aWitlZzh4RHIxcGpxeWZUUVZZbGZXKytFU1daYlJDN29CME5kQnRMRk96RXNZVTl1QVFQU2lmYkhvUlFRMFBYdGhJR0t6cWpkSXMzcGRYTWNLV1VuUmQ5L29OcEhXQzF5dWVhRHo5eUVJN3hIY1NHY1FxMkJCUlg5MHlnRlJjMWJFNjJZemtrRmkwZGpWSmNyME9Ld1MwZTNwdmN5K0wrWDdZMEVYYXN1ZGZlZnJHMk9YRWVIcHAreFJUci9PdzlCOUY2UUdSM3FvTEQ4eWMxTnhNRU9teXNTMndRaVlFQjBPL05ob0tvZzU5SFpLUmcxQms0N093NzZxUFYwOFEzTHpqR1B1QlUyM1Q1cEZPZU9QSXdyZUoxdHY0STFpMDAyUkd2U1ZOSVF4YS95WGVCRC9Xb3VyR1VwSGF4ajJpYVBJTGtRUWxteDZ0czIramgyT3ZvYkNCb2Q4VjA1bUp5cFBFYy9zRVhIb0I3V1ptd2ZoL2tvM3Y2V0VMM3loL3ZQL2hIVmJ4QVlkd2c5NjU2eW9icSIsIm1hYyI6ImUyNTExMTRhMWIwOGIxMDQwYTY5YmNmNjFhOTk3ZjUwYmFmYmY4ODg2ZmVkOTc4ZTA0Y2EzNTIzYjVkZmEzNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhDV3ROUmlpWEpPc0xQWHVYZnl0L1E9PSIsInZhbHVlIjoiQmJNUWpaZWt4S3JQdVd5UVVMN29PVXZZdGpsV0FwNzJJRGY5bkFaaHZ2cXNYSGxtV1VoaTRjNVRZSnVVTlJtZ2hvR0lkWHA0bVZudzZkT0lZTTg0QnpNY2QreUFHbUFBV3QrOXR0cDA3TjVGcnpsR1hHTzdaNlkwSzJHQmYyK0ZlN3JvRmtKR1VjM0h3Nk90YVpXOElSekRhNDc3dklDMW9MaVExMDJTYm1mRWk1Qlh4dWdjRHd4ZWl0czRGMWlxWDA2QStFL3ptNENYTURkM0laWWU2azUzSVR1eEpJdkhJM2cvL2UxQXZ2aDVzQWtwdVQ1WjhLZkpvaTJMUFVTMXBDZTg3ditreVBIeFlhejhkWmp0YUJUMzFEK1V2bExwVnB6VEtwYlRVQmF3b2E3ZjRoelF6cDhWUXlNN3cwWFNkaWp6N0ZhaEl5NTliOFl4bG4yM0lUcTJ1M2V4aVpwb1g0eXFlcnhUNmNVTTRBWmNjTkYzeXpTa041RHZCOGNkQmtIR0RiV1Zkc2JQU2oyN1FtcDQwdzUrK1EwTEdvYzIxYUJjV2cweXE0SGxYTXFiSUdsaWVBcHRycG4yU2tGWnlvOUhHOHYyMGowWHRTakM1c255TGpJbE5WaXZSbEFhdENtS25qMlQyd2xNYjlHM1prTk1uNVEvV1VqbGJHa0JqUkJyOVVTcGhQS2ZZVlNuaFZOTG5IUEd6VSs2RkcwTWxGNW42bjByN3FKcWtVTFd3OG52OEhEMnNxdURmcmVkSVNkMTFobG1VbmlORzd4enFTaWw0VEVFUEZaUW5EdkU5L2k1cktIRjJIMm04a2diLzRRdzFjbERKWVd2R3FoKyIsIm1hYyI6IjZiYzFhZGM1NmQ5OTEwM2JhMWE2OGRhODMxNmFmM2IyYjIxYWNkMzM5NmQzYjRkZmE1OWY3ZWU3M2ExMDY1MDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+