Владислав Шапша пожелал успехов участникам конкурса «Второй старт»

5 июня во Дворце спорта «Центральный» стартует региональный этап конкурса «Второй старт». Это новая номинация всероссийского конкурса «Лучший по профессии», посвященная ветеранам специальной военной операции, которые начинают новую карьеру после службы.

Губернатор Владислав Шапша пожелал удачи всем участникам. Он отметил, что в регионе активно работает программа «Герои земли Калужской», которая помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни, получить новую профессию или открыть свое дело.

По словам Шапши, яркий пример такой адаптации — Алексей Бычин. Вернувшись с фронта, он прошел обучение по программе и теперь руководит спортшколой «Снайпер». Сейчас Алексей вместе с товарищами готовится к конкурсу, где им предстоит выполнить профессиональные задания и поделиться опытом возвращения к гражданской жизни.

Победитель регионального этапа представит Калужскую область на федеральном уровне.