Больше 6000 калужан получили льготные лекарства по нацпроекту

Работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», рассказали 4 июня в правительстве.

Программа направлена на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и помощь пациентам из группы риска.

Лекарства выдают людям, которые перенесли инфаркт, инсульт или другие тяжелые сердечные патологии. Постоянный прием препаратов в первые два года после болезни помогает избежать осложнений, повторных госпитализаций и быстрее восстановиться.

До конца 2026 года планируется обеспечить необходимыми медикаментами не менее 6887 человек. Сейчас эту поддержку уже получили свыше шести тысяч калужан.