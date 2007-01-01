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Общество

Больше 6000 калужан получили льготные лекарства по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
04.06, 12:29
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Работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», рассказали 4 июня в правительстве.

Программа направлена на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и помощь пациентам из группы риска.

Лекарства выдают людям, которые перенесли инфаркт, инсульт или другие тяжелые сердечные патологии. Постоянный прием препаратов в первые два года после болезни помогает избежать осложнений, повторных госпитализаций и быстрее восстановиться.

До конца 2026 года планируется обеспечить необходимыми медикаментами не менее 6887 человек. Сейчас эту поддержку уже получили свыше шести тысяч калужан.

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