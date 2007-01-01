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Общество

Владислав Шапша обсудил развитие цифровых технологий

Дмитрий Ивьев
04.06, 14:57
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша и представители «Ростелекома» подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Документ направлен на расширение цифровых возможностей для жителей и бизнеса региона.

Стороны планируют совместно развивать облачные сервисы, внедрять технологии «Умного города» и повышать уровень кибербезопасности. Особое внимание уделят улучшению качества жизни через цифровизацию различных сфер. В 2026 году доступ к современным цифровым сервисам появится еще в 15 малых населенных пунктах.

Владислав Шапша подчеркнул, что цифровизация является одним из главных направлений развития страны. В Калужской области современные технологии уже применяют в проектах «Безопасный город», в ЖКХ, на дорогах и в системе здравоохранения.

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