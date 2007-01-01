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Общество

Виталий Мутко посетил стенд Калужской области на ПМЭФ

Дмитрий Ивьев
04.06, 13:08
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Генеральный директор «ДОМ.РФ» вместе с губернатором Владиславом Шапшой обсудили совместные проекты по развитию региона.

Одна из ключевых тем — комплексное развитие территорий. В Калуге на участке площадью более 16 гектаров планируют построить новый жилой район со всей необходимой инфраструктурой. Также компания помогает области в решении вопроса обеспечения жильем детей-сирот.

Владислав Шапша отметил, что поддержка очень важна для региона, так как компания создает эффективные механизмы для строительства жилья и развития городской среды по всей стране.

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