Виталий Мутко посетил стенд Калужской области на ПМЭФ

Генеральный директор «ДОМ.РФ» вместе с губернатором Владиславом Шапшой обсудили совместные проекты по развитию региона.

Одна из ключевых тем — комплексное развитие территорий. В Калуге на участке площадью более 16 гектаров планируют построить новый жилой район со всей необходимой инфраструктурой. Также компания помогает области в решении вопроса обеспечения жильем детей-сирот.

Владислав Шапша отметил, что поддержка очень важна для региона, так как компания создает эффективные механизмы для строительства жилья и развития городской среды по всей стране.