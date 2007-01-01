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Общество

Калужская санавиация спасла жизни 24 пациентов с начала 2026 года

Дмитрий Ивьев
04.06, 14:58
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Вертолеты совершили 24 вылета, чтобы доставить людей в больницы для оказания экстренной помощи.

Среди спасенных - шестеро детей, включая младенца в возрасте до одного года.

Для эвакуации используются вертолеты «Ансат», которые могут развивать скорость до 275 км/ч и летать на высоте от 150 до 300 метров. Это позволяет быстро добираться даже до самых отдаленных районов области.

Развитие санавиации входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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