Калужская санавиация спасла жизни 24 пациентов с начала 2026 года
Вертолеты совершили 24 вылета, чтобы доставить людей в больницы для оказания экстренной помощи.
Среди спасенных - шестеро детей, включая младенца в возрасте до одного года.
Для эвакуации используются вертолеты «Ансат», которые могут развивать скорость до 275 км/ч и летать на высоте от 150 до 300 метров. Это позволяет быстро добираться даже до самых отдаленных районов области.
Развитие санавиации входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
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