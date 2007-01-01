Состоялось заседание комиссии по награждению Почётным знаком Думы городского округа города Калуги «Совесть. Верность. Отечество»

Члены комиссии одобрили кандидатуры для награждения Почётным знаком. Среди кандидатов – волонтёры, оказывающие помощь участникам специальной военной операции: руководитель волонтёрской организации «Азарово-ЗА!» Альберт Саркисов, руководитель волонтёрской группы «Добрые руки Калуги» Татьяна Ефремова, основатель волонтёрского движения «РЕСТОРАНЧИК ДЛЯ НАШИХ ZVO» Сергей Скрипкин и член этого же движения Евгений Кучурин.

«Все кандидаты вносят большой личный вклад в дело помощи нашим бойцам, они отмечены множеством государственных и ведомственных наград, благодарственных писем и почётных грамот. Уверен, коллеги поддержат наше предложение и на заседании Думы примут решение о награждении Почётным знаком», – отметил зампредседателя Думы Андрей Иванов.

«Наши земляки, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, с большой благодарностью отзываются о работе волонтёров. Маскировочные сети, блиндажные свечи, специальное оборудование и снаряжение, детские письма и рисунки помогают им в их нелёгком ратном труде. Сегодня народ и армия вновь едины, победа будет за нами!», – подчеркнул председатель Думы Юрий Моисеев.