На поддержку молодых специалистов АПК в Калужской области выделено 47,9 миллиона рублей

Об этом сообщила 4 июня заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Деньги пойдут на ежеквартальные и ежегодные выплаты тем, кто работает в агропромышленном комплексе и государственной ветеринарной службе. Такая мера помогает закрепить кадры в отрасли, включая представителей массовых профессий, уверены в правительстве.

Только за первый квартал этого года финансовую помощь уже получили 224 молодых специалиста.