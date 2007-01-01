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Общество

На поддержку молодых специалистов АПК в Калужской области выделено 47,9 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
04.06, 13:16
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Об этом сообщила 4 июня заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Деньги пойдут на ежеквартальные и ежегодные выплаты тем, кто работает в агропромышленном комплексе и государственной ветеринарной службе. Такая мера помогает закрепить кадры в отрасли, включая представителей массовых профессий, уверены в правительстве.

Только за первый квартал этого года финансовую помощь уже получили 224 молодых специалиста.

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