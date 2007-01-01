Калужский «Кристалл» открыл новую производственную линию

25 мая на площадке Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» в Обнинске состоялся торжественный запуск новой автоматизированной линии по розливу текилы и готовых коктейлей на ее основе.

В церемонии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, чрезвычайный и полномочный посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас, представители Министерства иностранных дел РФ, а также руководители крупнейших кредитно-финансовых организаций.

Это событие завершило многолетний путь, который калужский «Кристалл» начал в 2023 году с получения разрешения от правительства Мексики на производство их национального напитка.

С чего все началось

Проект в Калужской области стартовал не с монтажа оборудования, а с длительных юридических и экспертных процедур.

Исторически Мексика закрепила за собой исключительное право на наименование напитка из сока голубой агавы в 1974 году. Согласно международным соглашениям, только напиток, произведенный на территории пяти определенных штатов Мексики, может называться текилой. Любой розлив за пределами обозначенной зоны допускается исключительно с использованием мексиканского сырья, для чего требуется получение официального разрешения мексиканских регуляторов.

Путь к запуску линии в Обнинске занял больше двух лет и потребовал тщательной проработки каждого технологического звена. В октябре 2023 года, после годичного процесса согласований через Мексиканский институт промышленной собственности (IMPI), предприятие получило соответствующую лицензию.

Важный этапом подготовки стали рабочие визиты сотрудников завода в Мексику. Специалисты выезжали на профильные производства в штат Халиско, на родину этого напитка. Они изу­чали требования к контролю качества, логистическим маршрутам и финальной обработке сырья, а также участвовали в совместных консультациях с мексиканскими технологами и аудиторами.

Параллельно в России формировалась национальная нормативная база: во втором квартале 2024 года вступил в силу ГОСТ, регламентирующий розлив, маркировку и оборот мексиканского напитка из импортного сырья на территории РФ.

К маю 2026 года продукция прошла все необходимые процедуры сертификации в Росаккредитации, что подтвердило соответствие заявленным стандартам.

Логистика

Технологическая цепочка на обнинском предприятии выстроена в строгом соответствии с международными правилами и лицензионными требованиями.

На производственную площадку поступает оригинальная мексиканская основа крепостью 53,316 градуса. Она доставляется морским путем до порта Санкт-Петербурга, а далее автомобильным транспортом в специализированных контейнерах едет в Калужскую область. На месте проводятся технологические процессы разбавления и аэрации, после чего продукт поступает на современную автоматизированную линию розлива.

Запуск линии на «Кристалле» стал первым проектом, предусматривающим не только розлив классических сортов, но и интеграцию выпуска готовых коктейлей формата ready-to-drink на основе исходного продукта.

Торжественное открытие

В ходе церемонии открытия участники проекта подчеркнули значение международного сотрудничества и промышленной кооперации.

— История «КЛВЗ «Кристалл» насчитывает более ста лет, — сказал глава региона Владислав Шапша. — Завод входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона, и я очень рассчитываю, что запуск нового проекта не только подтвердит статус Калужской области как инвестиционно привлекательного региона, но и укрепит экономическое сотрудничество Мексики с Россией, способствует развитию взаимовыгодных торговых отношений.

— Верю, что наш проект не только познакомит российских потребителей со вкусом настоящей мексиканской текилы, но и послужит укреплению политических и культурных связей России с Мексикой, а также с другими странами Латинской Америки, — сказал в ответном слове Чрезвычайный и полномочный ­посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас.

— «Калужский «Кристалл» — синоним лучшего: мы делаем продукцию с душой и с качеством мирового уровня, — сказал председатель совета директоров, владелец «Кристалла» Павел Победкин. — Стартовые объемы выпуска нового продукта составят около 20 000 бутылок в месяц. К концу 2026 года планируется выход на показатели в 50 000-60 000 единиц ежемесячно.

По оценкам аналитиков, локализация розлива дает возможность оптимизировать логистические издержки, что положительно отразится на структуре себестоимости и позволит существенно снизить розничную цену продукции.