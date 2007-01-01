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Грозу с градом прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.06, 12:51
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Погода может испортиться в некоторых частях региона днём в четверг, 4 июня.

- В ближайший час с сохранением до 18 часов 4 июня местами по Калужской области ожидается ливневый дождь, град, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с, - говорится в предупреждении Главного управления МЧС по региону.

Калужан призывают не выходить на улицу во время грозы.

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