Грозу с градом прогнозируют в Калужской области
Погода может испортиться в некоторых частях региона днём в четверг, 4 июня.
- В ближайший час с сохранением до 18 часов 4 июня местами по Калужской области ожидается ливневый дождь, град, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с, - говорится в предупреждении Главного управления МЧС по региону.
Калужан призывают не выходить на улицу во время грозы.
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