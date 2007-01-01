Грозу с градом прогнозируют в Калужской области

Погода может испортиться в некоторых частях региона днём в четверг, 4 июня.

- В ближайший час с сохранением до 18 часов 4 июня местами по Калужской области ожидается ливневый дождь, град, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с, - говорится в предупреждении Главного управления МЧС по региону.

Калужан призывают не выходить на улицу во время грозы.