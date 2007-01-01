В Калужской области выберут «Лучших по профессии» в номинации «Второй старт»
5 июня во Дворце спорта «Центральный» состоится региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт». Инициатива нацелена на поддержку ветеранов специальной военной операции, которые возвращаются к профессиональной деятельности.
Организаторы мероприятия — министерство труда и социальной защиты Калужской области совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры», инициированного президентом РФ.
В рамках состязания участники представят видеоролики или презентации, демонстрирующие их рабочий день, а также выполнят тестовое задание. Особенность номинации «Второй старт» в том, что в ней могут участвовать представители самых разных профессий и индивидуальные предприниматели.
Победитель регионального этапа представит Калужскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдёт в октябре 2026 года в Самарской области.
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