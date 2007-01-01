Часть Калуги осталась без домашнего интернета
Волоконно-оптическую линию связи повредили у провайдера «Макснет», сообщила компания в четверг, 4 июня.
Без интернета остались следующие адреса:
- ул. Турбостроителей, д. 19, 28
- 2-й Советский проезд, д. 1, 15
- ул. Советская
- ул. Льва Толстого
- ул. Родниковая, д. 87
- ул. Тарусский проезд, д. 14
- ул. Николая Ткачёва, д. 16
- 1-я и 2-я Холмовые улицы
- 1-я и 2-я Окраинные улицы
- 2-й и 3-й Свободные переулки
- ул. Городенская
- Место повреждения уже локализовано. Специалисты ведут восстановительные работы, - говорится в официальном комментарии. - Ориентировочное время устранения аварии до 16:00.
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