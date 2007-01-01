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Общество

Часть Калуги осталась без домашнего интернета

Дмитрий Ивьев
04.06, 11:43
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Волоконно-оптическую линию связи повредили у провайдера «Макснет», сообщила компания в четверг, 4 июня.

Без интернета остались следующие адреса:

  • ул. Турбостроителей, д. 19, 28
  • 2-й Советский проезд, д. 1, 15
  • ул. Советская
  • ул. Льва Толстого
  • ул. Родниковая, д. 87
  • ул. Тарусский проезд, д. 14
  • ул. Николая Ткачёва, д. 16
  • 1-я и 2-я Холмовые улицы
  • 1-я и 2-я Окраинные улицы
  • 2-й и 3-й Свободные переулки
  • ул. Городенская

- Место повреждения уже локализовано. Специалисты ведут восстановительные работы, - говорится в официальном комментарии. - Ориентировочное время устранения аварии до 16:00.

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