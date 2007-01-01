В Жуковском округе создадут туристско‑рекреационный кластер
Соглашение о намерениях реализовать этот проект губернатор Владислав Шапша и консорциум инвесторов подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
Новый комплекс займет площадь около 67 гектаров. В планах — построить отель на 800 номеров и создать шесть тематических зон: для семейного отдыха, культурных мероприятий, агротуризма, авиационного туризма и фермерских хозяйств.
Общий объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей. Проект позволит создать 605 новых рабочих мест и сделает Жуковский округ более привлекательным для туристов, предлагая разнообразные виды отдыха.
Губернатор отметил, что в регионе уже многое сделано для развития туризма с помощью господдержки, а новый проект поможет значительно расширить эти возможности. Важно, что в планы инвесторов входят не только коммерческие, но и социальные проекты.
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