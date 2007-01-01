Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужская область станет партнером крупного онлайн-сервиса путешествий
Общество

Калужская область станет партнером крупного онлайн-сервиса путешествий

Дмитрий Ивьев
04.06, 07:21
0 144
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Владислав Шапша и гендиректор сервиса «Туту» Вячеслав Дусалеев на Петербургском международном экономическом форуме.

Партнерство поможет развивать в регионе как обычный, так и деловой туризм. Стороны планируют совместно создавать новые туристические маршруты, продвигать конгрессно-выставочные мероприятия и обмениваться данными для повышения привлекательности области. Также запланирована организация совместных событий и встреч с партнерами.

Вячеслав Дусалеев отметил, что интерес путешественников к Калужской области растет. По данным сервиса, за последние три года количество купленных билетов и бронирований в регион увеличилось почти на 40%. Особенно сильно вырос спрос на отели — число броней выросло в 3,7 раза. Сам он признался, что любит отдыхать в Тарусе.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRQU0M3SWdJUkJmdVRrZml2WXJKdUE9PSIsInZhbHVlIjoiUVFTQnh5cjErUXBTZzJLbUkxdGRjaDhvZlY1c1M3RGNteUxsVU95aEJmbEQzMTdVYTUrSFJsSSs3MkZ0bVlnbUNoOW01R2hpV2VtdnlRM0k0QzJueTJHbHFRd3h6NGVGQk9BckFHRDZxVVdmLzA0VjhQeXg0c3JPdStyRWVjY1JjVC9ZN0RLeFdlVVFSTUNja1YrdDZ1aDdmUlIxN3NmTnlmSU84VVZvSHFhcFBxMWNwQkQ3Ukx6aGp4a3RONmdERFFES3JaQmtMQVdxdmJTNFJnWk1nVTM0QVdnbWRrNE9WTmVMRzZJYVYxTVFRTnFDWFNvVytrK00xSTZhMkU5bWVpb2orTWRGRG9FTWtITnlFdm8raEpVdy9TUW5HR3hoVEVmS002cWMvSitqamg5Ymh0aVBaMlR3TXVkT1Ixdm5WSGl0dkFmc0VuQmo3cDhlTnViV2Q3ZExORThMRjRDK05SQkI2Y1FWcWRSWFhuUUp1S0FnY1puNW1yclBlWUZydEVnOGJIclVsbnpJS3lLWExVK0JuRTBXemJ6aEg2bWVTdDYvNS9qTCtYNGtKYlhXMm5JOTFnSXk4K3NOSU1BZCIsIm1hYyI6IjY0OWNjZGZlZjJiYTU0ZjFmZmIxMWE0N2U0ZWU3Y2JkNjY3NzNmOTQ1ZTU1YzRhMTJiYTQ5ZGQyNDdiZDk3ZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InF6clBNZWVEU0lod0Z6QzNlZWhwWFE9PSIsInZhbHVlIjoiUGpwYWhwL09Ia1A0WWtNaE1hck52d2M4RFU5eGs3M0M2Q3dKN2VEYklJZllnTllMVkMyYk9nc09naHRia2JYMkxlVm1WTEJWZnFEcG94bGxndlJEaXliL3FHNjBMVFpGR1htQWl3YTJyRktETm9ORXhxajVvdTBlazNxSGthSlFGYmpoeHdMQnBvelZlZTNhMmJHdkYxMVhRSmsxZjBmZXEyN28ycHlhVllTZWx2eWJMbExiT2Y0S2hHcUxHSlNqemhwSFFhQ0JUVkp6bXVFQWJQb3R2UmR0UStpSzV2QitHb1RFejR4Zyt6QXRFV080Q2szeEw4b2hLOU5KQmJGNVVIeWpCQUVzZFQwcEVaY1ZnV0lWWmRwRFg2Z1p1WWhXUlJ3cEJuYk9VajNSQVVRS3ZieEtIamdjTGx5UTVVQ0pZR3prdTBhVXlMUjA0eUVnWFpYTXM3cXFhZXZoTXU4dXpTSU1pQjl2bW9mOFZaeFVxYVZGcGQ4Y0gxejM4ZUV1QStNMlZxTGpwQXJRb1lTR1AzRERKclBUMGJ0Z1FZdTZvZWIzKzJZL3RqYXdlMXZxV1FxVTBuS3IrU3RmUnpjNjRCUGdTR0NEWmJ4SjRmQU04akVEalJNQzRMc1NGQ0pLTFByRGZQK0E5a1hYcTlwK1hOdzdzaEVOcENQdUZhUkF6cnpXZVhQRWx4SFZHTDQvTGx4RGNZRGVJMVBjbWUyV2hrVGtDMjk2OE44eXZFdmJzR1llMUdSUXBoS2Q0ck56UEV6cGZxdFVFUXd1VEJJcW1idzFidU91M0w0YnZDUVVWaWF0aDM5ZHl0ZkUwV1Z2UXI3WEFRdHFqa3k2NUZsTCIsIm1hYyI6Ijg1ZTVjZWM1NDUwMWQzYTY3MmY0ZmEwNWQ3ZTcxODY4NzRjODg2MTdkZWU4NjE4YjVmNTkzMzI3OWY4MGE3ZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+