Калужская область станет партнером крупного онлайн-сервиса путешествий

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Владислав Шапша и гендиректор сервиса «Туту» Вячеслав Дусалеев на Петербургском международном экономическом форуме.

Партнерство поможет развивать в регионе как обычный, так и деловой туризм. Стороны планируют совместно создавать новые туристические маршруты, продвигать конгрессно-выставочные мероприятия и обмениваться данными для повышения привлекательности области. Также запланирована организация совместных событий и встреч с партнерами.

Вячеслав Дусалеев отметил, что интерес путешественников к Калужской области растет. По данным сервиса, за последние три года количество купленных билетов и бронирований в регион увеличилось почти на 40%. Особенно сильно вырос спрос на отели — число броней выросло в 3,7 раза. Сам он признался, что любит отдыхать в Тарусе.