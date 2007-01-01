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Общество

Две недели мытья в тазике или Мальдивы: конкурс анекдотов о лете продолжается

Евгения Родионова
04.06, 14:35
1 500
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Калужское лето - это всегда выбор между философией и экстримом. Одни две недели моются в тазике. Другие мечтают о Мальдивах.

Но есть третий вариант. И он ближе, чем вы думаете.

Разыгрываем абонемент на 15 часов в «Калужские термы» Никакого тазика. Только вода, тепло и ощущение отпуска без перелета.

Условия простые:

- Подписка на КП40 в MAX - Анекдот про лето в комментариях по этой ссылке

Победитель - один.

Итоги будут в конце недели.

Выбирайте свой сценарий лета. Тазик подождёт.

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