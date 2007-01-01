Две недели мытья в тазике или Мальдивы: конкурс анекдотов о лете продолжается
Калужское лето - это всегда выбор между философией и экстримом. Одни две недели моются в тазике. Другие мечтают о Мальдивах.
Но есть третий вариант. И он ближе, чем вы думаете.
Разыгрываем абонемент на 15 часов в «Калужские термы» Никакого тазика. Только вода, тепло и ощущение отпуска без перелета.
Условия простые:
- Подписка на КП40 в MAX - Анекдот про лето в комментариях по этой ссылке
Победитель - один.
Итоги будут в конце недели.
Выбирайте свой сценарий лета. Тазик подождёт.
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