На «Журавлях» в Калуге собачники гуляют с питомцами вопреки запрещающим табличкам

В редакцию 4 июня обратилась наша подписчица. Женщина рассказала о проблеме в сквере Афганцев. По её словам, хозяева собак регулярно выгуливают питомцев там, где это делать запрещено.

- Каждое утро по пути на работу наблюдаю такую картину: собачники выгуливают своих питомцев на «Журавлях» несмотря на то, что выгул собак там запрещен. В общем люди без морали, — написала калужанка.

Она возмущена, что таблички с запретом не работают. Собачники их просто игнорируют. Зелёная зона страдает, а люди, которые гуляют там без собак, вынуждены смотреть на это безобразие.

Горожанка задаётся вопросом: кто же должен контролировать порядок на этих территориях? По её мнению, одних запрещающих знаков недостаточно.

В городской администрации ситуацию пока не комментировали.