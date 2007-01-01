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Общество

На «Журавлях» в Калуге собачники гуляют с питомцами вопреки запрещающим табличкам

Дмитрий Ивьев
04.06, 09:15
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В редакцию 4 июня обратилась наша подписчица. Женщина рассказала о проблеме в сквере Афганцев. По её словам, хозяева собак регулярно выгуливают питомцев там, где это делать запрещено.

- Каждое утро по пути на работу наблюдаю такую картину: собачники выгуливают своих питомцев на «Журавлях» несмотря на то, что выгул собак там запрещен. В общем люди без морали, — написала калужанка.

Она возмущена, что таблички с запретом не работают. Собачники их просто игнорируют. Зелёная зона страдает, а люди, которые гуляют там без собак, вынуждены смотреть на это безобразие.

Горожанка задаётся вопросом: кто же должен контролировать порядок на этих территориях? По её мнению, одних запрещающих знаков недостаточно.

В городской администрации ситуацию пока не комментировали.

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