НОВИКОМ и КРЭТ выводят сотрудничество на новый уровень

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) заключил трехсторонние соглашения о сотрудничестве с концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) и его предприятиями. Документы подписаны на полях Петербургского международного экономического форума.

Соглашения направлены на финансовую поддержку радиоэлектронной отрасли и дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между банком и предприятиями КРЭТ — Уфимским приборостроительным производственным объединением и компанией «Рычаг». В рамках договоренностей стороны будут развивать комплексное банковское обслуживание и внедрять современные финансовые инструменты, способствующие повышению эффективности деятельности предприятий.

Соглашения предусматривают реализацию механизма льготного кредитования. Он основан на принципе комплексного обслуживания предприятий Холдинга КРЭТ.

«НОВИКОМ традиционно выступает надежным финансовым партнером предприятий Ростеха, предлагая решения, которые учитывают специфику высокотехнологичных производств и задачи их развития. Наше сотрудничество с предприятиями КРЭТ последовательно развивается благодаря высокому уровню взаимного доверия, многолетней лояльности корпорации и глубокой интеграции зарплатного проекта банка на предприятиях холдинга. Новые соглашения укрепляют сложившееся партнерство и открывают дополнительные возможности для реализации перспективных проектов, направленных на развитие предприятий и поддержку их сотрудников», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

НОВИКОМ и КРЭТ последовательно развивают сотрудничество с 2010 года. Банк участвует в финансировании ключевых проектов концерна, включая программы развития авиастроения, создание новых производственных площадок, а также внедрение перспективных высокотехнологичных разработок.

«Подписание соглашений — важный шаг в укреплении промышленной кооперации и обеспечении устойчивого развития отечественной радиоэлектроники. Партнерство с банком НОВИКОМ позволяет нам не только реализовывать текущие производственные планы, но и масштабировать перспективные проекты, в том числе в области импортозамещения и создания высокотехнологичной продукции. Уверен, что совместная работа с надежным финансовым партнером станет дополнительным условием роста для предприятий КРЭТ», — заявил генеральный директор концерна «Радиоэлектронные технологии» Александр Пан.

Подписание новых соглашений подтверждает курс сторон на дальнейшее укрепление партнерства и расширение инструментов поддержки предприятий промышленности.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Форум проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.