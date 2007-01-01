Калужане считают огород бесплатным фитнесом
Лето- это когда калужане массово вспоминают, что огород-это бесплатный фитнес, а самая лучшая работа- это когда море рядом.
Но есть те, кто выбрал другую стратегию.
Офис в Калуге рядом с морем построить нереально, а вот абонемент на 15 часов в «Калужские термы» реальный и ждёт своего победителя.
Разыгрываем абонемент на 15 часов!
Что сделать?
Подписаться на КП40 в MAX
Написать в комментариях по этой ссылке самый смешной анекдот про лето
Победитель будет один.
Итоги - в конце недели.
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