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Общество

Калужане считают огород бесплатным фитнесом

Евгения Родионова
03.06, 21:50
0 396
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Лето- это когда калужане массово вспоминают, что огород-это бесплатный фитнес, а самая лучшая работа- это когда море рядом.

Но есть те, кто выбрал другую стратегию.

Офис в Калуге рядом с морем построить нереально, а вот абонемент на 15 часов в «Калужские термы» реальный и ждёт своего победителя.

Разыгрываем абонемент на 15 часов!

Что сделать?

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Написать в комментариях по этой ссылке самый смешной анекдот про лето

Победитель будет один.

Итоги - в конце недели.

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