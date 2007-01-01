Калужане считают огород бесплатным фитнесом

Лето- это когда калужане массово вспоминают, что огород-это бесплатный фитнес, а самая лучшая работа- это когда море рядом.

Но есть те, кто выбрал другую стратегию.

Офис в Калуге рядом с морем построить нереально, а вот абонемент на 15 часов в «Калужские термы» реальный и ждёт своего победителя.

Разыгрываем абонемент на 15 часов!

Что сделать?

Подписаться на КП40 в MAX

Написать в комментариях по этой ссылке самый смешной анекдот про лето

Победитель будет один.

Итоги - в конце недели.