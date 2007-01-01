Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Три главных вопроса, которые стоит задать себе перед покупкой квартиры
Новость дня Общество

Три главных вопроса, которые стоит задать себе перед покупкой квартиры

Покупка квартиры – это решение, последствия которого вы будете ощущать годами. И речь не только о деньгах, а об образе жизни, комфорте и потенциале квартиры. Вот три вопроса, которые помогут принять взвешенное решение.
03.06, 16:34
0 474
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вопрос 1. Подойдёт ли мне эта квартира через 3–5 лет?

К примеру, сегодня вы вдвоём – и однушка кажется достаточной. А через три года появится ребёнок, собака или желание работать из дома в отдельной комнате. Квартира – это долгосрочная инвестиция, и важно смотреть на неё не только из текущей ситуации. Состав семьи, формат работы, хобби – всё это может измениться. Хорошая планировка та, которая способна адаптироваться под ваши новые потребности: чтобы было место для детской, кабинета или гардеробной. Поэтому честно спросите себя: «Будет ли мне здесь комфортно через пять лет?»

Вопрос 2. Что я покупаю, кроме квадратных метров?

Покупая квартиру, вы ежедневно пользуетесь всем, что вокруг. Важно узнать заранее, что будет в вашем распоряжении: закрытый двор или проходной? Парковка или вечный квест «найди место»? Ухоженная территория или промзона за окном? Обратите внимание на инфраструктуру района: школы, сады, магазины, транспорт. И на сам дом: из чего он построен, как утеплён, какие технологии использованы.

Вопрос 3. Насколько надёжен застройщик?

Пожалуй, это один из самых важных вопросов. Показать красивую презентацию – это одно дело. И совсем другое – построить дом в срок и сдать его без замечаний. Перед покупкой изучите историю застройщика: сколько проектов сдано, какие отзывы у жителей, есть ли просрочки и судебные разбирательства. Репутация на рынке недвижимости нарабатывается годами и играет огромную роль. Это тот случай, когда лучше перепроверить, чем потом кусать локти.

Принимайте решение осознанно

Покупка квартиры не должна быть спонтанным решением. Три вопроса – про будущее, окружение и надёжность – помогут сделать правильный выбор.

В проектах компании «Капитал» эти три важные принципа заложены на старте:

умные планировки с запасом на перспективу, благоустроенные дворы без машин, кирпичные фасады, современные материалы и технологии. А репутация компании – это 26 лет непрерывной и успешной работы. На Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ) оценка компании за соблюдение сроков ввода объектов – 5 из 5. Это не просто цифры, а главный показатель ответственности перед семьями.

Прийти в офис компании «Капитал» стоит хотя бы для того, чтобы лично задать вопросы. А заодно – увидеть команду, которой не всё равно. Здесь отвечают честно, показывают открыто и помогают выбрать квартиру осознанно.

Реклама. Застройщик ООО «Капитал-строитель жилья». ИНН 6234145644. erid: 2VfnxxWQkz6
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6InhoVXJNbWRYd0FUNzhMOTRMNDg4N2c9PSIsInZhbHVlIjoiMEU3cEh3aW1Uc1RiVFU0aEo0UTlIdktkdStMTkc4Uy9GZEZ0TmVuTDNHWEwwMDNIcGRqQ3RFa0wrUjlFRmJNYXBsb1FOaGVsMHNWTkpoeFkrcnVFQkhjbDJncjJsMXlBMURtVUpPSlErSFRQMU50aEg3bnMwR3AzSWc1ZkJIVVlLVExqM3NWSXBQVllXZ05hNW9ReGQwUEkvYzdmTHcvWk9maXZWOE9SelNlNWpYZjZpY1o3UHpmb0U1OENUOG9JMC96cTIyZTNNRDFYSjJuM2NqSFRra3NkRzQ0S001NlIrZHdqMkV5S1M1blE4dG9ISU1rbkp3bUxPTXE3cjRsR3lpd3hWTCtzYTQ2bGNiQVdvNll6YVpaY1RtRVVVNU1ocTVReHJxencxQ0Q5bzZvVFhQem5Fd1Z2c2pNeWE1MUJtc0NRcVdoZWkvQ1NDNWc1cSs3TU9yWXpmaVcwOVEzcXoxSnkraFFlQnBOakVXYUdGU1A4WmF4aDhFdDl2ZGV3RldNdnlacHoyaSswVkJWeDNqUFZmTXh6N0ltcWZ6K3pFRHQ0OHEzRmpGL2lVR0kxUE8wMUM4ZG1sVG5ORzZVViIsIm1hYyI6IjIxZDg3ZmZlMzNhMTZlZGI1OTc5NGExMmMyNGYzNDg3NjU1OGE3YmFlMjIzM2JiZjk1ZDlkNGNhZWVjNTg5ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik90d05KUHNrZHdNaS9LVEdBUjA5REE9PSIsInZhbHVlIjoiU3AxRDQ0ZGllWmZ2TEFEL0ptdkFsNHZ6NXVxYXVnWVdxS0REdGFJMVNrRzNMUlk3OW1uNU51TjJuTnZOdGRiZXlvY0FZZ3lFd2t6dnluZ055V243dFdKcSswb09waGlBQzdNQ2JkTHJXUUdnS1U0Rnc3ZHUxRlNSdWZhazJRUGprZlFYQkw4TllSQnE4QWlwa3pER2VMS3hZL3RCd2oyQkFnMDVzdmlseXBzRU9NR0p1QXVTeDFpSWtXOHdVd2txTHFaZy9CMUhzYmlRRzQvNk1wTGZSL0NNaHBIYjdOVTBXTXZVbWxqZFg3L2J2Qnh2ZHp5Z3hRMjN0ZmdRRmVlLy80Q0pIY3U3VDBqV2U0T1VzYUtQNHBXRHdIUkY0MXhzS2laQkhCNktYbm45R2Y3RkNQRHZjSU5CcWJBM3JxSU02cHpCblVUc0RKenl3WU0xbDNQOEwwSE9TUWFKMTRsOUxWRnRreTg5RmJTS0NSTzBEOFFvTmd1a29zemxjMUVRRThyZXl5ZFdRbVdaSnVMTVZwa2Vxd1o1bWtZQ29NdTNVNStwNjZEQUpDUmRRczlTcnlpNFg5dklSejVvUWV6Vm9CWUdVVHFCVmQ4enhlOFNkY1p6VnovbmMxbHI1WVprTkRTQW9vdFR1czNPVm9hWUt4ZGZJWVU0ejllWW9zT0lULzFoR1dkZkNWTklSS0FybC9EVXA0QkIxYmNDM3pEMjJoWkZiNUJuQk5zdVJVV1VpaVJtSGNCTzV2dlB1YXBwdnd1SEgzMjRkS0tRc3dwa1hOYllqd2tSYUk4M216RWdQYTBRcXBZdE1wdzV4OUhXL1RlblFOVkJXeDQ1YTU3SSIsIm1hYyI6ImM4NDNkMGUzN2ViYjYyODc5NjE1NmU5NjM0MWY3OTJjNjYyZGUyODE5Y2FkMmI4YjYxMWJiMDdkYjU0ZTgyNmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+