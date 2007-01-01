Как влюбить детей в Оку
Туроператор «Лето на Оке» (Калуга) открывает уже седьмой сезон навигации по реке Оке и приглашает на речные прогулки, на которых ребенку точно не будет скучно! В нашем распоряжении два теплохода.
Теплоход «Иван Ципулин»: до 50 пассажиров, скорость движения — 12 км/ч. При такой скорости совсем нет эффекта укачивания. Основная часть теплохода находится под крышей, защищая от солнца и небольшого дождя. На нижней, закрытой палубе находится буфет и проходят мастерклассы.
Также приглашаем школьные классы на борт теплохода «Альтаир» на воздушной подушке: он вмещает до 35 человек, максимальная скорость — 35 км/ч. Ход плавный и комфортный. В салоне мягкие удобные диванчики и столики, за которыми можно комфортно перекусить во время продолжительных туров, поиграть в настольные игры или просто побеседовать.
Программы для детей всех возрастов!
Для самых маленьких — программа «Полундра»
Пираты, подзорная труба, старинная карта с крестиком и… поиск настоящих сокровищ! Дети тянут канаты, разгадывают морские загадки и находят сундук с сокровищами.
НОВИНКА СЕЗОНА — «Любознательная рыбка»
Игровая экскурсия про реку, ее обитателей и почему Ока все время куда-то бежит. Никаких скучных лекций. Вместо этого легенда о том, как появилась река, где она начинается и где заканчивается, какие города поит своими водами, сколько на ней мостов и какой из них самый впечатляющий, какую важную роль Ока играла в жизни нашего города…
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП (8+)
Командная игра-путешествие от экскурсовода Татьяны Колесниковой «К ВОЛГЕ катится ОКА…»
Вместо привычного урока — живая игра на знание географии, истории и логики. Дети работают в командах, спорят, соревнуются и побеждают!
Тема: путь Оки от истока до великой Волги.
Биолого-экологическая программа Ирины Юрьевны Пономаренко «Меню для цапли»
Дети отгадывают загадки, рисуют портреты птиц, учатся различать оттенки зеленого, узнают, что такое гарбология (наука о мусоре) и зачем домашнему мусору второе применение.
Чему еще научатся дети?
- Определять направление течения и где правый берег, а где левый.
- Различать растения, которые растут в воде и по берегам.
- «Вылавливать» речную рыбу и запоминать, кто в Оке живет на самом деле.
- Узнавать деревья по листьям, плодам и даже по силуэтам.
- Понимать, какие опасности таит река и как их избежать.
Как записаться и купить билет?
Групповые заявки — звоните по телефону +7 961 124 05 25
Индивидуальные прогулки с детьми — по расписанию рейсов «Иван Ципулин» и «Альтаир»
На сайте летонаоке.рф.
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