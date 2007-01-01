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Анализ банковского сектора Калужской области: федеральные и региональные банки в условиях снижения ключевой ставки.

03.06, 14:40
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Мы поговорили с экспертом крупного регионального банка и задали ему вопрос: Цикл снижения ключевой ставки продолжается. ЦБ снижал ее 8 раз подряд, и эксперты пророчат продолжение этой политики. Как это повлияло на банковский сектор региона и ваш прогноз на будущее?

Комментирует Управляющий Калужским филиалом Фора-Банка Вячеслав Агеев.

Цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ (8 заседаний подряд) кардинально меняет ландшафт банковского сектора, и Калужская область — может быть ярким примером этих трансформационных процессов. Разберём, как адаптируются и что ждет в новых условиях федеральные и региональные Банки, составляющие основу финансового сектора в регионе.

Позиции федеральных банков

Крупные федеральные банки обладают значительными ресурсами для адаптации:

  • Масштаб и диверсификация. Широкий спектр продуктов и услуг, развитая филиальная сеть и онлайн‑сервисы позволяют привлекать клиентов по всей области, включая малые города.
  • Доступ к дешёвому фондированию. Возможность привлекать средства на межбанковском рынке и через крупные депозитные программы, что снижает зависимость от колебаний ключевой ставки.
  • Технологическое преимущество. Активное внедрение цифровых решений (мобильные приложения, онлайн‑кредитование) сокращает издержки и повышает скорость обслуживания.
  • Программы господдержки. Участие в федеральных программах льготного кредитования (ипотека, МСП) даёт конкурентное преимущество.
  • Рисковые стратегии. В арсенале возможностей есть готовность идти на более агрессивное снижение ставок по кредитам для захвата доли рынка, компенсируя потери за счёт масштаба операций.

Положение региональных банков

Региональные банки сталкиваются с более серьёзными вызовами:

  • Ограниченный доступ к ресурсам. Зависимость от локальных депозитов и более высокая стоимость привлечения средств.
  • Узкая специализация. Часто фокусируются на отдельных сегментах (например, кредитование малого бизнеса или частных лиц), что повышает уязвимость при изменении условий.
  • Технологическое отставание. Меньшие инвестиции в цифровизацию снижают конкурентоспособность в обслуживании клиентов.
  • Регуляторное давление. Требования ЦБ к капиталу и резервированию создают дополнительную нагрузку.

 Текущие сложности в Калужской области:

  • Сокращение доли региональных банков в общем кредитном портфеле области (с 15 % в 2023 году до 8 % в 2025‑м).
  • Снижение маржинальности из‑за необходимости конкурировать с федеральными игроками.
  • Рост клиентской просроченной задолженности в отдельных сегментах кредитования.

Влияние снижения ставки на деятельность банков

Для федеральных банков:

  • Плюсы: рост спроса на кредиты, возможность расширять клиентскую базу, увеличение комиссионных доходов за счёт транзакций.
  • Минусы: сжатие процентной маржи, необходимость наращивать резервы по проблемным кредитам, риск перегрева кредитного рынка.
  • Для региональных банков:
  • Плюсы: оживление спроса на кредиты в локальных сегментах, возможность укрепить связи с местными предприятиями.
  • Минусы: высокая конкуренция с федеральными игроками, ограниченный доступ к дешёвым ресурсам, зависимость от экономической ситуации в регионе.

 Прогноз на 2026 год:  

В теории придерживаться нужно понимания, что в текущих условиях возможен любой сценарий динамики ключевой ставки, но все же с вероятностью (~60 %) есть базовый сценарий - плавное снижение ставки. Динамика ставки - снижение до 13 % к концу года с паузами.

  • Федеральные банки: продолжат наращивать долю рынка, фокусируясь на ипотеке и МСП. Усилится цифровизация. Сохраняя фокус на цифровизации и программах господдержки. Будут развивать партнёрства с местными властями для финансирования инфраструктурных проектов.
  • Региональные банки: будут искать ниши (например, специализированные кредиты для сельхозпроизводителей или местных подрядчиков). Работу сосредоточат на нишевых продуктах (например, кредиты для фермеров для местных подрядчиков). Будут продолжать инвестировать в цифровые сервисы для снижения издержек.

Итог: умеренный рост сектора, с умеренной долей просроченной задолженности и более аккуратными решениями в части кредитования, усиление позиций федеральных банков.

«Тенденции рынка показывают: в условиях снижения ставок выигрывает не самый крупный, а самый внимательный к клиенту банк. Фора-Банк как ответственный региональный игрок сохраняет за собой право на живую экспертизу и персональные условия кредитования. Для нас важен реальный денежный поток и история вашего бизнеса, а не только формальные баллы скоринга. Предлагаем рассмотреть финансирование без посредников и скрытых комиссий: обсудим ставку, график платежей и обеспечение индивидуально. За деталями обращайтесь в любой офис Фора-Банка, мы рассмотрим вашу заявку без "шаблонных отказов" и предложим ставку, адекватную реальным рыночным условиям региона.» - Управляющий Калужским филиалом Фора-Банка Вячеслав Агеев.

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