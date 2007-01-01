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«Киберпацан» Билайна поможет «Кибербабушке» бороться с телефонными мошенниками

У ИИ-модели «Кибербабушка», которая в сети Билайна общается с мошенниками под видом пожилой клиентки, появился помощник —  «Киберпацан». Он подготовлен противостоять уловкам, рассчитанным на подростков. В планах оператора — пополнять киберсемью, чтобы мошенник при любом звонке попадал на ИИ-собеседника, соответствующего полу и возрасту реального владельца номера.
03.06, 13:46
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Вот как это работает: ИИ-алгоритм анализирует обращение мошенника, далее большая языковая модель (LLM, Large Language Model) с учетом контекста разговора генерирует ответ, который переводится в устную речь. Всё происходит в доли секунды, мошенник получает ответы на свои реплики и думает, что с ним говорит реальный человек. В результате он расходует время и ресурсы, которые мог бы потратить на обман клиентов Билайна.

Подростки — вторая по значимости из групп повышенного риска телефонного мошенничества, чаще злоумышленники нацеливаются только на пожилых людей. Обращаясь к подростку, аферист может представиться завучем или директором школы, чиновником Минпросвещения или членом экзаменационной комиссии, членом приемной комиссии колледжа или вуза и т. п. Дальше, в зависимости от легенды, он может потребовать от ребенка срочно подписать какие-то документы в электронном виде, зарегистрироваться на учебном портале, вступить в чат учеников, поучаствовать в опросе и пр. «Киберпацан» натренирован адекватно и правдоподобно реагировать на подобные обращения, при этом он еще более натурален в интонациях и построении фраз, чем его старшая «родственница».

Решение работает для всех пользователей сервиса «Моя безопасность» в рамках бесплатного базового тарифа.

Петр Алферов, директор по антифроду Билайна:

«Мы продолжаем работать над усилением защиты наших самых уязвимых клиентов и запускаем “Киберпацана” в преддверии летних каникул: чтобы дети не подвергались ненужным рискам и оставались в безопасности, а их родители были спокойны за них».

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