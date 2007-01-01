Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Литературные труды калужан отметили в Москве в Храме Христа Спасителя
Общество

Литературные труды калужан отметили в Москве в Храме Христа Спасителя

Дмитрий Ивьев
03.06, 11:21
0 251
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Зале церковных соборов состоялась церемония избрания и награждения лауреатов юбилейного XV сезона Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ее возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На церемонии присутствовал председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент и другие почетные гости.

Среди номинантов престижной премии был наш земляк писатель, публицист, автор книг из серии «Жизнь замечательных людей», журналист, историк Сергей Михеенков. Он был удостоен Святейшим Патриархом Кириллом грамоты и Патриаршего знака «За вклад в развитие русской литературы».

Лауреатами Патриаршей литературной премии были избраны: Василий Иванович Аксенов, Николай Петрович Бурляев, Игорь Александрович Смолькин (Изборцев).

Патриарх в своем слове напомнил, что Господь каждому вручает то, что ему необходимо, награждает людей талантами.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlwTndpMmExRm5DRHN0cHdBbHlZRVE9PSIsInZhbHVlIjoiV0tNenJWUC9IaDVrRWIrZ2Q5TWozTmNpMTFOYm4yRW1UaWcwS3ZjUy9RbmZMa3J2SzdzejR0MWZHWW1wL3RIa1p1bFZMbThvVW15QUpKTEgweEhwWDRoR2pkVTZWdjZnN0FXbHBPaS9PdHhlcGcrSUsxZURKNW1HcWVMM013dUVsTzRhQWVyY2NGU3BIRDJVcmdaT09tNmhGQzhzT3RvR0kvWTdUSnI4TnBJbkxkclJxVmprWkpBZDVWN0FlQTFpc0dSeTZFdW43SHljT0V4ZUhKN2ZtYTdjanNnS0RMcUMreGorM1NGMWlYU0VmQjIrZU4xTFIwRHNvN1Z0cVg5dTZ5eWNtQUpjaWJNOTltSXBwZGk3WmFUcnBmK3FsdkpRYzg2djJxcXBUZ2IxNjBJUzBUejZ4NVhxME5XU0lmb0c4dk5sUUk4UVhwcTRIbVZpbStpOFphYVJXaGFHeUVoL04zQ0xoYkJWcEJWUE9pSG9qQ3BybzMwditxN3plZld6UjY5NmVhcks5Z3FXNjVPRUpQSUxSdzN4c1djRXg4MGQ2cTFuQkxTRmFCWEpYRXRJQjhRZ09kMTdzcVBXNlpEWSIsIm1hYyI6IjllZGNhMDc0N2VjOGMzZmJhYzEyOTQ1ZGI5ODdjYWE4NzFmMTNiNDE1ZTYxYTA5NGEyNDRhNmQ0ZjczOTQ3NzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9PemZ4MU1zVTIycVlhazF6SVRBdlE9PSIsInZhbHVlIjoiL0NBL3BHOFVGTkNQNUsrUmNLZ21iVW9UWFNudjMwdnRRb0VrY05MR1J4bkhjbEkvN3RCRUpZRktYYXlId3EvdGhYRmIwcGh6aVYwSFpCYTVJcFRLVDJCUmxUWkljSFpHWlhzN051N2xVOXZ0SWJsYWkrV0o5cWs4cWxPaEVadWRBUHVXbDNMMlBvYnZEOUNyYXdMbWNuZWZ5c3ZZSWZUMG1yTEhnQVYxbk9HU0RLRFZNTXVBQ1hDUzVPajlIdUNXSWdpUFhJZmllVHoyRnplWk9GSTVnQ0kzSEVaU2pxOEVVMzRKWllEZWIwdS9UN25rZjBFNU11bHlQV0NnTmNkK3dHOXhXa01XdTZXNnErWFNtM3ZDbnVZaTNCcXFNU1pKRTlnQXd1WE5yNFlvUHZtSVErSDlPWEZBVWNTK2FVdENvaUNJdzgrS05kYVRnZnc1Rkp2YWZ2djBJL3NqM1F0bU9jMFVZZmVxVzJxaEUyK3ZPdklvSGpqK2svTXFvMW1yclhIVEJnOVIrMUl3MG85MzBnSjJ6NGphcDBROVRkNXFENHVVUkR0Z0JpTEVkTkcyOEJpM3lVYVpLU3RzUmhzT0RUYkVBK1g3Tjc2UGlYQmw1VEJJaS8vc2s2VG9FMHZJNHY3Zm41blMyQzdkeFBobkNBQnc1UGl3STYyMTJuMi9tUFFFL3BNSVZVYVBTaTRSdE8yWUlNcUt6aFkzN29SZXprK3RNZGpzMVRQaFAxcWJNblB3VWhCWFZBM2RMRm1ib1d5ZUdyVW03OWpPNkU2OG5qT3lmSVo2aW44Smp4RmZxVGFQS2hCUG1KVGpoRHU1YjlVQ0N6R0lRemNoSUtLMyIsIm1hYyI6IjBhMzExMzhmZDM3OTg5YTE2YTM1ZDdjMjE4YTA2ZWQyNDlhMzM3MTg2MThhNGJhMjU1Yjk2Y2FiYzQzZDczYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+