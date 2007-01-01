Литературные труды калужан отметили в Москве в Храме Христа Спасителя

В Зале церковных соборов состоялась церемония избрания и награждения лауреатов юбилейного XV сезона Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ее возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На церемонии присутствовал председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент и другие почетные гости.

Среди номинантов престижной премии был наш земляк писатель, публицист, автор книг из серии «Жизнь замечательных людей», журналист, историк Сергей Михеенков. Он был удостоен Святейшим Патриархом Кириллом грамоты и Патриаршего знака «За вклад в развитие русской литературы».

Лауреатами Патриаршей литературной премии были избраны: Василий Иванович Аксенов, Николай Петрович Бурляев, Игорь Александрович Смолькин (Изборцев).

Патриарх в своем слове напомнил, что Господь каждому вручает то, что ему необходимо, награждает людей талантами.