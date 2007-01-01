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Общество

В Калужской области растет рынок труда

Дмитрий Ивьев
03.06, 10:23
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В Калужской области растет рынок труда

Ситуация на рынке труда Калужской области демонстрирует положительную динамику: по данным на 1 июня 2026 года, численность безработных, зарегистрированных в региональной службе занятости, составила 1 065 человек — это несколько ниже показателей начала года, рассказали в правительстве.

За период с января по май регистрируемая безработица сократилась и достигла отметки в 0,19%. При этом предложение рабочих мест заметно превышает спрос: в службу занятости населения региона заявлено 17,3 тыс. вакансий. Таким образом, на одного безработного приходится 16,3 свободных рабочих места — это свидетельствует о высоком спросе работодателей на рабочую силу.

Особо востребованы на рынке труда специалисты рабочих профессий. Подтверждением интереса к этим направлениям стали успешно проведённые региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Соревнования прошли в номинациях «Швея» и «Сварщик», подчеркнув значимость и престиж рабочих специальностей в экономике Калужской области.

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