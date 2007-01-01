Охрану калужских лесов от пожаров усилили техникой

Калужские леса получили дополнительную защиту от пожаров. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» местная Лесопожарная служба приобрела новый грузопассажирский автомобиль.

Машина куплена на средства федерального бюджета и предназначена для быстрой доставки пожарных расчетов со всем необходимым снаряжением к месту возгорания. Это позволит сократить время реакции на чрезвычайные ситуации и повысить эффективность тушения.

Кроме того, на оставшиеся бюджетные средства планируется закупить еще 10 единиц противопожарного оборудования. Обновление техники и оснащения помогает не только лучше охранять лесные массивы, но и снижать потенциальный ущерб от огня.