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Общество

Охрану калужских лесов от пожаров усилили техникой

Дмитрий Ивьев
03.06, 07:04
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Калужские леса получили дополнительную защиту от пожаров. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» местная Лесопожарная служба приобрела новый грузопассажирский автомобиль.

Машина куплена на средства федерального бюджета и предназначена для быстрой доставки пожарных расчетов со всем необходимым снаряжением к месту возгорания. Это позволит сократить время реакции на чрезвычайные ситуации и повысить эффективность тушения.

Кроме того, на оставшиеся бюджетные средства планируется закупить еще 10 единиц противопожарного оборудования. Обновление техники и оснащения помогает не только лучше охранять лесные массивы, но и снижать потенциальный ущерб от огня.

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