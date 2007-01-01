В Калуге нашли фальсифицированный сыр «Дружба»

Продукт был произведен в Брянске, сообщили во вторник, 2 июня, в Управлении Россельхознадзора по Калужской области.

- По результатам лабораторных испытаний, проведённых 23 апреля 2026 года специалистами Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в составе продукта выявлены растительные масла и жиры немолочного происхождения, - заявили в ведомстве. - Это является признаком фальсификации молочной продукции.

Предприятию-изготовителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства и предложено устранить причины, способствующие подобным нарушениям.