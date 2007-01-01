Калужан приглашают оценить двухфакторную аутентификацию на ПОС
Калужан приглашают оценить двухфакторную аутентификацию на ПОС

Дмитрий Ивьев
02.06, 13:10
На платформе обратной связи (ПОС) стартовал опрос о применении двухфакторной аутентификации, сообщили 2 июня в правительстве.

- Злоумышленники всё активнее пытаются взломать личные учётные записи, поэтому важно понимать, насколько жители Калужской области готовы противостоять цифровым угрозам, - прокомментировали там. - Участникам опроса предлагают ответить всего на два вопроса: использовали ли они когда‑либо двухфакторную аутентификацию и что, по их мнению, мешает активнее применять этот метод защиты.

Организаторы говорят, что опрос займёт не больше минуты, а его результаты помогут оценить уровень цифровой безопасности калужан и выявить сложности, с которыми люди сталкиваются при подключении дополнительного уровня защиты.

Проголосовать можно до конца июня на платформе обратной связи. Также опрос доступен в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

Платформа ПОС работает в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

