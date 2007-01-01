В Калуге врачи удалили огромные кисты у беременной женщины
В Калуге врачи удалили огромные кисты у беременной женщины

Дмитрий Ивьев
02.06, 12:00
Врачи Перинатального центра спасли жизнь пациентке и сохранили беременность, сообщила во вторник, 2 июня, министр здравоохранения региона Анна Чернова.

На 18-й неделе беременности у калужанки выявили гигантские двусторонние кисты яичников по 82 миллиметра - это размер теннисного мяча.

Команде удалось их удалить.

- Благодарю хирургов во главе с Еленой Анатольевной Моисеевой за точную работу и ответственность, - прокомментировала Чернова. - Каждый такой случай — результат системной подготовки, отлаженных алгоритмов и командного взаимодействия.

