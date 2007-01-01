В Калужской области создают первую диспетчерскую и сервисный центр БАС

Регион продолжает развивать сферу БАС и готовить специалистов в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Некоторые из проектов реализуются в России впервые.

Один из них — региональный центр мониторинга и контроля полётов БАС. Центр будет работать как диспетчерская — видеть все дроны в воздухе, предупреждать о запретных зонах (аэропорты, военные объекты, места массового скопления людей), а при необходимости давать команду на посадку или изменение маршрута. При этом предполагается регулировка полетов не только государственных, но и коммерческих операторов. Центр также будет следить за безопасностью полетов, отслеживать дроны вблизи школ и больниц, не допуская нарушений. Запуск Центра в тестовом режиме запланирован на 2026 год.

Кроме того, на вторую половину текущего года запланирован запуск первого в России сервисного центра полного цикла по ремонту беспилотников. Владельцы дронов смогут в сервисе разобраться с любыми поломками — от замены винта до восстановления электроники. При этом Центр, который расположится на базе одного из резидентов «Колыбели БАС» будет работать со всеми типами дронов — и отечественными, и зарубежными.

Также в рамках соглашений с Пензенской и Самарской областями продолжается обмен наработками по производству компонентов, создается общий кластер беспилотной авиации.