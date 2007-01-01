Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области создают первую диспетчерскую и сервисный центр БАС
Общество

В Калужской области создают первую диспетчерскую и сервисный центр БАС

Дмитрий Ивьев
02.06, 10:39
0 256
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Регион продолжает развивать сферу БАС и готовить специалистов в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Некоторые из проектов реализуются в России впервые.

 Один из них — региональный центр мониторинга и контроля полётов БАС. Центр будет работать как диспетчерская — видеть все дроны в воздухе, предупреждать о запретных зонах (аэропорты, военные объекты, места массового скопления людей), а при необходимости давать команду на посадку или изменение маршрута. При этом предполагается регулировка полетов не только государственных, но и коммерческих операторов. Центр также будет следить за безопасностью полетов, отслеживать дроны вблизи школ и больниц, не допуская нарушений. Запуск Центра в тестовом режиме запланирован на 2026 год.

Кроме того, на вторую половину текущего года запланирован запуск первого в России сервисного центра полного цикла по ремонту беспилотников. Владельцы дронов смогут в сервисе разобраться с любыми поломками — от замены винта до восстановления электроники.  При этом Центр, который расположится на базе одного из резидентов «Колыбели БАС» будет работать со всеми типами дронов — и отечественными, и зарубежными.

Также в рамках соглашений с Пензенской и Самарской областями продолжается обмен наработками по производству компонентов, создается общий кластер беспилотной авиации.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlF1emNxc1VxcEFDWHVjZTE1WDBRcEE9PSIsInZhbHVlIjoielhIS1BwWHhhSTR4SG5XN0czNEVQVFh5eVVKZjlVUVBIRm04ZnJuOVlxZFJkZ0RiSWNYM3FueTBhcjRnRXdkVTY3VHZDdEV1UWVpSUlzVGRXVkgxVExjdFR6dnlPQy9jbkxhbCtNRDlOckwvb2tEOWpYQWNTdUt3S2ZsNHgzSmRJYkZSVmt1NktiNTMzamJhR1pKandLL3BwOEIrQitSMFhjdDRJR283M0NtU0J4Wkk0dVd4cG83Z1hieENaOS9pd2hqZ0JjMmxqdFJKWFFtQXRSQ1p3bjdLRUpQWUV6azJPRWZFVWhiRzBJWGtiMk11TDluR2pLVG1sS0JmMHpjV2h1Nm5LRGxHT2hLc08vblZVZlFKY0xjcTFoTUpFU1U5ZDVqcTZiMHR6Q0tScTZIRWtZeG0yRSt4UzBFMTMwQzJRcVdvdk1NWmx2SXBKZVlmOVpTTlIvT3grZ3RENEM3VVJ2Q1BCWEttSDJlVUYrU29yQjlFejFQd0s0VWl2bGd0M2xTWkt3M3lNdVJudWY3SnpQWG1hTEhHelB0Z051bmVLVC9GSGpRaFZXRTRPT0VydWVVZkxtelJaa1BSby9DSSIsIm1hYyI6IjIxOWVjYzEwZDg5MjczOTNlZmYwOTllODkyNjQyYmZhZjJmYjNmYzM0NTkyM2ZhOWRhMzk3ZDFiNDc4ODNjZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InF3MUVPd21keTZQR2crMkI0SzkwZXc9PSIsInZhbHVlIjoiNEM1QlZWdFlKeUllUmNEd3Q3WUtYRktIUExIR3ZqYlg1UHR0bU9zVEt1QmZCcFZ6cGd1c2lUZzlERFNtbUlMSzZ1ckpqaDhFczY5UGdvVDYrNzNSdUZCOG5wbDMyN0w0NXB4UEpHRXorUUx0RzI1UjArVEdNOW9WSnJQYlNFM3JHMnI0bFFKK214TGt3UUNWYS9lVWxTOWxhc1RWclRYYTdiSVFBVGMzT3lweWZMdXdOKzAvN3V4eFJsNmxETkxCQW02MTdWWXlxajhhNGVNVDUvWkJkamNqSHR1UmFKNk1zc3FJc2JEVFdUMkV1clVsOTdEV3JHeE5WL0w4RmlzTnFkQ3VIdW0vTG1pcHlMS1Rnbno1M1pRclRESHpjdnQydUw5VnpMM25xRXczS0p1bDc0QWFJOVVDQkpHTjNHYTRjR05JY0Q1c3hBQVhNZGx0VjdjMzVrZURrUjRnaUExYk5KNTQwaHpzSi8zdEZDUWlqc3V2UW9mZFZFRGRYMytwOE43K1BLaVRJTWhVdWpPaTQxMnhva2hCMjNZS0UvUXFnblJhSzdidHZxL0RIUzFwYXhHdE5KQWQ1QkhlSGdQU3l5T3lHa0ppSXVjWC9DdUVNWjhkZkJycVc0aklrengxSGd2TUUxMTN3Y1JQKzdhZnFZNnVpWXJDamlmdXJMMDl4NkwzeDBWQnQxckt4SktrVHd1eGVjazFnd1lpWk1xc0RIOTZlbFgzdStpQ0hJVTgzU1BtT2JuL1EvTFlzRTRJaGlUa1VRaHhyUWVsQytZbkxJRUpucDE2cWtYWVc4OHZOSk8za2ovL2orUFlON3ErZnArZEF5QlpCUjdtVnV5LyIsIm1hYyI6Ijg5ZjQ3YmQ1NDc5MWYzNjQ2ZWUzYTAwOGYyNTQyOTFjYzg3NTEwMTc4ZGE0ZmM5MzcxYWIyYzA2ZDUwYzBkYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+