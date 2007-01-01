В детской больнице в Калуге прошла благотворительная акция
Медиахолдинг «Комсомольская правда - Калуга» провел традиционное мероприятия в день защиты детей – 1 июня.
Подарки детям вручили в отделении онкологии и гематологии, где ребятишки вынуждены лечиться порой многие недели.
Порадовали маленьких пациентов и люди в костюмах супергероев.
Конечно, подарками невозможно изменить диагнозы в медицинских картах детей, однако в силах каждого человека сделать что-то другое - подарить внимание, участие и ощущение того, что ребенок не остался один со своей бедой.
