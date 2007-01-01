Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В детской больнице в Калуге прошла благотворительная акция
Новость дня Общество

В детской больнице в Калуге прошла благотворительная акция

Дмитрий Ивьев
02.06, 12:30
0 335
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Медиахолдинг «Комсомольская правда - Калуга» провел традиционное мероприятия в день защиты детей – 1 июня.

Подарки детям вручили в отделении онкологии и гематологии, где ребятишки вынуждены лечиться порой многие недели.

Порадовали маленьких пациентов и люди в костюмах супергероев.

Конечно, подарками невозможно изменить диагнозы в медицинских картах детей, однако в силах каждого человека сделать что-то другое - подарить внимание, участие и ощущение того, что ребенок не остался один со своей бедой.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
4 оценили
75%
0%
0%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJ3MHBwK3Z3Y3VGcU5kNkVqTnJIeXc9PSIsInZhbHVlIjoiSmRScURyVExBWHc3TmdiRW0rbTlzMmZFZ09TQS8wRzBGcWhyUGY2K3ZKazUxdE1GbklsOVBDUDB2aGwzTTB3cmtwZ3NTMlJYZmZlMDV4UG5pUk52ZlRXVmZoMU1oMEJvVHBhMFkyd3BLZ01CbWIyRUdxOGtRK3BEMjNRODk5WXlseG03bWRuUE8vUkFYR2krbGp5a002d2hNMGZSSm9YaTRYK21vQ1pkdXU5Vzl6ZS9nYTB3cFNzR29yOUhGbm93czVvVHdxYWQ2QWg4a080d093cUM2R0NjYStZcmJCN2JJaSsrUGxtYzY5OTRHNmhEOTk0Smo2bFdNdWNwb1gxdCtpUUpndy93d1J1ekNqeDhDeGpNUFVaOVpzaGJYdWkrMnJzVURNT3dLb2FzN05hdkVOaXJCVkpxQkhGVHNNbUpuODRxNXJlQkhydllza1dRY05ialQ1OUYyZ3RuNDI3SVJ0NkltVmdkeXJUSnVCNE5oSkdIK0tLTVloZVJJd25hVXFMaDlLWllUK1owME0wQjcvck5uUkxsSEx3Rmh4WStjSzhxZUFUK2YvYit1RTR3TFRLblloT3k0dDQ1ZVQ3ciIsIm1hYyI6IjUzYjRlNmEzMGViMjAyMjI5NjgwOWE0ZjNjOTIwZjdkMThkMmE3ZjUzZmViNTE5YzVjNmJlZjdmZjk1MWMyMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBjYjkvUEh0ZVEzUGs2ZW1xZkYwWFE9PSIsInZhbHVlIjoiRXBpY0VXd1ZUSm5YZWVtdlNwMUs4Y0t3M0R6cWNtTEp5ZWtsS1hldC9lVndXZWlsQks5aWllSHJVcDk2YjM4eDQzTDRWVXBQbCt6N1N0Y2FFc0o2WWFxZ3ArcGdVL1h2NjFaMkxlRlIvekYvRGphWm5KZEUxZEhMSVhuSGZzZEJHNTc1MDhvS0VUZHpRTXFxMGppdXA5VEd5NnJIVHo3RW5lQllKWFZqdk5sUDNvY012NVV3U0ozSjY1Tmx5SVhYL3E1TllCekhXY1o0S3dMU2NMSHI2TDVqWklUTFZaL0krWHJrSW1QSzVtUm5BMHI0RmhOV0w4VHVXTGdlK1pKeitOVCtES1ZJcGU0SWg3WGRQbERnNlBCMEpkTFgvaEM1NHdYczBXNktXaEphWmJFY29NK3lpUzZveGordG04RDQwcDdpejhwb0k5cFZadTZlL2pDcGNGdlI5eFlCcFIwbWVXc2c1WlBjRVg2Q0hKSTdmVGltOEg0bmdqM21zdzRqK0l4UlRkRXNuTWRHV0x0UUtTYUdKYUdIOERBMDFYMGZEZXR2MERuVlhvbnpQUmdiNTFKVG5teC9jVUZDd29tekRsYUhBcXpGL1ExbWExWStLQm5NOFpaeG0vOStmZnpQT2NLeW9KdnNrOW9qOENLZWErM3JYeE1GN0lPZG91cXVUUDZxN0tYaEcveWxkb2xvL2RSUjBnNnhhay9FUzE0NUM1TUl0QXZpRHVobjd6ZVE0NzVsakYyTDVzODVtdG0xMklPOVNOU052WU1vU0pyc0d5ZTVGU0l1WEpid1ZxZVY3LzdqbndYcjhGeHRrb1NnWUkzaU04SWdkOHNWcGRRUSIsIm1hYyI6IjI2YTNmMjExMDBiMmIzODUyOTE1YmIwZmVjOWUzZTM4ZDI5YTRlMzJkZDAwYzM2Yjg0OTM0YTU3YTQ0YjAxOTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+