В детской больнице в Калуге прошла благотворительная акция

Медиахолдинг «Комсомольская правда - Калуга» провел традиционное мероприятия в день защиты детей – 1 июня.

Подарки детям вручили в отделении онкологии и гематологии, где ребятишки вынуждены лечиться порой многие недели.

Порадовали маленьких пациентов и люди в костюмах супергероев.

Конечно, подарками невозможно изменить диагнозы в медицинских картах детей, однако в силах каждого человека сделать что-то другое - подарить внимание, участие и ощущение того, что ребенок не остался один со своей бедой.